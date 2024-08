Dólar cai pela 6ª vez seguida e fecha abaixo de R$ 5,45

Com mínima a R$ 5,4485 nos minutos finais de negócios, o dólar à vista encerrou a sessão desta terça-feira (13/08) em queda de 0,85%, cotado a R$ 5,4495 - menor valor de fechamento desde 16 de julho (R$ 5,4294). Foi o sexto pregão seguido de baixa da moeda americana, que já acumula desvalorização de 3,64% em agosto. Do nível de R$ 5,7414 no fechamento do último dia 5 para cá, o dólar já caiu 5,08%.

Mais uma vez, a moeda brasileira apresentou o melhor desempenho entre seus pares latino-americanos. Divisas emergentes ganharam força após a leitura benigna da inflação americana no atacado chancelar a expectativa de início de um processo de redução de juros pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) a partir de setembro.

Dados da inflação nos EUA podem confirmar tendência

Com a safra mais recente de indicadores, temores de uma recessão nos EUA, que levaram a picos de aversão ao risco no início do mês, deram lugar à perspectiva de uma desaceleração gradual da atividade combinada com um processo de desinflação. Tal quadro pode ser confirmado pela divulgação, nesta quarta-feira (14/08), da inflação ao consumidor nos EUA em julho.

"Os preços ao produtor nos EUA mostram um cenário desinflacionário e mais benigno, o que reforça a ideia de que o Banco Central americano possa começar a reduzir juros na próxima reunião, em setembro. Com isso, o dólar estende hoje as perdas das últimas sessões", afirma a economista chefe Latin América da Coface, Patrícia Krause.