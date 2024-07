Dólar à vista fecha em alta de 0,26%, a R$5,4448 na venda

O dólar à vista fechou a segunda-feira em alta ante o real, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes e exportadores de commodities no exterior, após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump elevar as apostas de que ele vencerá as eleições nos EUA em novembro.

O dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,4448 reais na venda, em alta de 0,26%. Em julho, no entanto, a divisa acumula baixa de 2,61%.

Às 17h03, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,14%, a 5,4510 reais na venda.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Haddad nega possibilidade de baixar IOF cambial para segurar dólar]]

[[(standard.Article) Alckmin diz que governo tem “absoluta confiança” de que dólar vai cair]]