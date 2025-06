Dia dos Namorados: vendas em Belém seguem padrão nacional, mas com características regionais

O Dia dos Namorados promete movimentar o comércio em todo o país, com uma expectativa de R$ 22,14 bilhões em vendas no varejo e serviços, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Offerwise Pesquisas. A pesquisa também revela que o valor médio de gasto por presente será de R$ 238. Em Belém, o cenário segue a tendência nacional, mas com algumas particularidades. Edson Nogueira, coordenador de Comunicação da CDL Belém, explica que o comportamento do consumidor na capital paraense tem nuances próprias, como a preferência pelas lojas físicas e uma cautela maior nos gastos, refletindo o alto índice de endividamento na região.

No levantamento da CNDL, as categorias roupas (38%), perfumes e cosméticos (34%) e calçados aparecem entre os itens mais buscados para o Dia dos Namorados. Em Belém, a previsão é semelhante, mas com algumas particularidades. De acordo com Edson Nogueira, acessórios como bolsas, bijuterias, artigos de couro e até equipamentos eletrônicos têm ganhado espaço nas preferências locais — mesmo não figurando entre os mais citados na pesquisa nacional. Essas percepções, segundo ele, vêm da escuta direta com os lojistas da capital.

Belém opta por loja física, mas ainda enfrenta desafios para atrair novo perfil de consumidor

Apesar do crescimento do e-commerce, a maioria dos brasileiros ainda prefere realizar as compras do Dia dos Namorados em lojas físicas. Segundo a pesquisa nacional, 57% dos consumidores pretendem comprar presencialmente, com destaque para os shopping centers (21%) e centros de comércio popular (16%). Mesmo que 36% optem por compras online — principalmente por aplicativos (73%) e sites nacionais (57%) ou internacionais (56%) — a experiência no ponto físico segue sendo decisiva para boa parte dos consumidores.

Na capital paraense, o comportamento não é diferente. “Nós ainda temos um forte apelo pela compra na loja física, de rua. O consumidor pesquisa na internet, mas na hora da compra prefere experimentar o produto”, explica o coordenador de Comunicação da CDL Belém. Por isso, lojistas da capital vêm apostando em ações para atrair o público, como ambientações temáticas, vitrines mais chamativas e até intervenções sonoras. “Há empresas contratando DJs, tecladistas e violonistas para tocar na frente da loja, chamando a atenção de quem passa. Sem isso, essa loja poderia passar despercebida pelo cliente”, completa. Como os polos comerciais da cidade que mais investem nessas estratégias para atrair o consumidor, ele destaca os seguintes centros comerciais: bairro do Guamá, centro de São Brás, Entroncamento e avenida Pedro Miranda.

Embora a tendência nacional aponte que muitos consumidores devem pesquisar preços antes de comprar, em Belém esse comportamento ainda encontra um comércio local com realidades distintas. De acordo com Edson Nogueira, há lojistas que já se adaptaram ao novo perfil do cliente, com atendimento ativo por WhatsApp, sites e redes sociais integrados ao ponto de venda físico. Essas empresas estão preparadas com uma estrutura adequada para receber consumidores que pesquisaram previamente na internet e chegam à loja decididos.

Por outro lado, parte do comércio ainda atua de forma mais tradicional, sem planejamento específico para datas comemorativas ou preocupação com o comportamento digital do consumidor. "Em Belém, é preciso melhorar esse aspecto de combinar redes sociais com atendimento físico", afirma o coordenador. A falta de preparo pode comprometer a competitividade dos pequenos negócios, principalmente diante de consumidores cada vez mais atentos a preços e condições antes de fechar uma compra.

CDL Belém dá orientações para consumo consciente no Dia dos Namorados

A expectativa nacional para o Dia dos Namorados, conforme o levantamento da CNDL, é de que 57% dos brasileiros presenteiem alguém, o que representa cerca de 93 milhões de consumidores — uma ligeira queda de 2,9 milhões em relação a 2024. A maioria pretende manter o mesmo padrão de gastos de 2023, mas 33% afirmam que devem gastar mais, seja pela intenção de adquirir produtos de melhor qualidade (62%) ou pelo aumento dos preços (35%).

Um dos dados mais preocupantes da pesquisa é que 31% dos consumidores com intenção de compra estão com contas em atraso, e 71% desses têm o nome negativado. Ainda assim, muitos não abrem mão de presentear, mesmo que isso signifique ultrapassar o orçamento: 28% reconhecem que costumam gastar mais do que podem nessa época do ano. Em Belém, essa realidade também se reflete no comércio, onde o alto índice de endividamento das famílias tem levado os consumidores a adotar um comportamento mais racional na hora de comprar.

Segundo o coordenador de comunicação da CDL Belém, a entidade tem reforçado a importância de um consumo consciente entre os clientes, especialmente neste período emocionalmente carregado. “A orientação é: presenteie, dê o seu melhor para a pessoa amada, mas faça isso dentro do poder aquisitivo que cada um tem, pensando de maneira racional, não só emocional. Essa conta um dia vem”, recomenda.

A CDL também aconselha evitar o uso do limite do crédito rotativo no cartão, ou seja, não deixar a dívida do cartão acumular e passar a ser cobrada como um empréstimo com juros elevados. Para evitar o rotativo, é importante pagar a fatura integralmente, sempre que possível, e controlar os gastos para não ultrapassar o limite do cartão, optando pelo parcelamento consciente. Já para os lojistas, a dica é investir na experiência dentro da loja física — com ambientações atrativas, sorteios e equipe preparada — para conquistar o consumidor que ainda prioriza o atendimento presencial.