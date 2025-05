Dia dos namorados aquece turismo nas ilhas de Belém com diárias a partir de R$120

O dia dos namorados, comemorado em 12 de junho, promete movimentar o setor de turismo nas ilhas de Belém, com expectativa de ocupação máxima em algumas pousadas de Cotijuba, Combu e Mosqueiro. Empresários locais já se preparam para receber casais em busca de tranquilidade, contato com a natureza e momentos românticos, mesmo diante de alguns desafios logísticos, como a escassez de insumos para decoração nas ilhas.

Na ilha de Cotijuba, que fica no distrito de Outeiro, a expectativa é de lotação máxima para o dia e para o fim de semana que virá depois. Segundo Carla Fagundes, proprietária de uma pousada local, a equipe está organizando uma programação especial com cantoria ao vivo e champanhe oferecida nas acomodações. "Estamos na expectativa de casa cheia e por isso preparamos algo especial para os casais que irão se hospedar conosco", afirmou.

Na pousada de Carla os preços variam conforme a estrutura do quarto. As diárias para casais vão de R$170 a R$300, com promoções durante a semana: R$120 para acomodações simples e R$200 para as mais completas, que incluem ar-condicionado, banheiro interno, frigobar e rede, além de café da manhã.

Já na ilha do Combu, conhecida pelas barracas à beira do rio e pela paisagem exuberante, pousadas também indicam alta procura. Os valores das diárias para o período do dia dos namorados vão de R$240 a R$450. Apesar das limitações para decorar os espaços, devido à dificuldade de acesso a materiais, restaurantes locais devem oferecer jantares especiais aos casais.

Em Mosqueiro, a expectativa também é positiva. Uma pousada localizada na praia do Murubira estima ocupação total na quinta-feira, 12 de maio. “É uma data bastante procurada, os casais gostam muito do clima da ilha”, afirma Luana Cardoso, recepcionista do local.

Apesar de não oferecer café da manhã, a pousada aposta na proximidade com tapiocarias e restaurantes da região. As diárias para casais variam entre R$190 e R$290. Já outra hospedagem da ilha mantém valor único de R$250.

Os empresários recomendam que os casais façam suas reservas com antecedência, já que em algumas estadias as vagas estão próximas do fim. O dia dos namorados é uma das datas que mais impulsionam o turismo nas ilhas da capital paraense. Além da hospedagem, travessias de barco, banho de rio e gastronomia típica completam a experiência buscada pelos visitantes.