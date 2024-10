Dia do Médico evidencia importância do piso salarial para categoria no Pará

Nesta sexta-feira (18/11), se celebra o Dia do Médico no país. No Pará, a profissão enfrenta desafios históricos no Pará, relacionados às condições da prestação de serviços. Diretor de Comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), Eduardo Amoras, diz, por exemplo, que os profissionais ainda são submetidos à precarização do trabalho.

“A sobrecarga do sistema de saúde público e privado, agravada pela escassez de recursos e a falta de infraestrutura adequada, permanece num ponto crítico", afirma Eduardo Amoras. Ele acrescenta que “o subfinanciamento da saúde pública, somado à crescente demanda populacional, exige do Sindicato uma atuação ainda mais incisiva para garantir condições dignas de trabalho”.

Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará), até dezembro de 2022, aponta 254.609 médicos com vínculo empregatício em todo o país. O Pará, no mesmo período, tinha 2% desse total, ou seja, 5.053 médicos, e isso representava o maior quantitativo da região Norte. O Dieese tomou como base a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho.

Sindmepa defende direitos trabalhistas

O Sindicato dos Médicos do Pará defende o vínculo empregatício como essencial para garantir acesso aos direitos trabalhistas, e diz que o advento da ‘pejotização’ do trabalho médico, tem impactado de modo negativo à categoria com a desvalorização do profissional no mercado.

Frentes aos desafios, o Sindmepa, em parceria com o Dieese, iniciou uma campanha pela justa remuneração dos médicos atuantes no Pará, seja no sistema público, privado ou suplementar de saúde. A remuneração leva em conta o efetivo exercício da medicina para uma jornada de trabalho de 20 horas.

Campanha por melhores condições de trabalho e remuneração justa

Durante a campanha, o Sindmepa defende a valorização e o tratamento humanizado dos profissionais, cobra melhorias nas condições de trabalho e a realização de concursos públicos com salários dignos. “Neste último ano, o sindicato tem se destacado pela atuação firme nas negociações salariais, na defesa de condições dignas nos hospitais e postos de saúde”, disse o diretor sindical,

"Além de sua luta pela valorização da classe médica, tanto no setor público quanto no privado, o Sindmepa tem pela frente a missão de adaptar-se a essa nova realidade, sem abrir mão de sua essência: a defesa intransigente da valorização da classe médica”, acrescenta Eduardo Amoras.

Na semana em que se comemora o Dia do Médico, o Sindmepa completa 43 anos de atuação, e se consolidando como uma das entidades sindicais mais antigas do estado. “A defesa jurídica dos médicos foi intensificada, assegurando que os profissionais tenham suporte em questões legais e trabalhistas, e as campanhas de conscientização e prevenção à saúde alcançaram novos patamares, fortalecendo o papel social da categoria", pondera o diretor de Comunicação do Sindmepa, Eduardo Amoras.

Conselheiro fiscal do Sindimepa, Waldir Cardoso, enfatiza “o Sindmepa tem trabalhado incansavelmente pela melhoria das condições de trabalho e pressionado pelo aumento da remuneração dos médicos. Sempre tendo como objetivo maior a qualidade da atenção à saúde da população".