Dia das Mães 2024: tradicional buquê de rosas está 10% mais caro em Belém

Um dos presentes mais tradicionais para as mães continuam sendo as flores, principalmente rosas vermelhas. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará, o preço unitário das rosas não apresentou variação no comparativo com 2023, porém, os buquês com 12 rosas estão mais caros, chegando a R$ 221 em média. Floriculturistas da capital paraense esperam que as vendas para o Dia das Mães em 2024 superem entre 10% e 45% o que foi registrado no ano passado. Além das tradicionais flores, clientes também procuram por itens duráveis, como plantas ornamentais.

Em uma floricultura localizada na avenida Independência, no bairro do Parque Verde, em Belém, a expectativa é de que as vendas aumentem até 45% em relação a 2023. Já recebemos pedidos antecipados com 30 dias de antecedência. “Sempre temos uma grande saída de buquês de rosas e orquídeas, mas também temos kits que incluem chocolates e vinhos”, informa um dos sócios da floricultura, Anderson Reis. Os preços dos kits variam entre R$ 69,90 e R$ 490,90, a depender dos itens e da demanda.

Davison Yanamaka, 44, é gerente de compras em uma floricultura localizada no bairro do Marco, em Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Davison Yamanaka, 44, é gerente de compras de uma floricultura localizada na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, e diz que a estimativa de crescimento nas vendas é de 10% em relação ao ano passado. “De uns tempos pra cá, a venda de flores foi mudando. Antigamente, o Dia da Mulher não era tão forte e, agora, tem ajudado muito no mercado de flores. Já o Dia das Mães deixou de ter uma procura só no dia; o pessoal procura durante a semana”, afirma Davison.

Apesar de oferecer serviços de entrega, o gerente recomenda a ida presencial dos clientes à floricultura para escolher os presentes. “Flor é delicado de escolher, tem vários tipos de rosas, por exemplo”, justifica Davison. Segundo ele, 70% das flores vendidas para o Dia das Mães são rosas vermelhas. Em seguida, vêm as orquídeas, representando 20% das vendas. “O buquê que mais sai é aquele tradicional, de 12 rosas, com gipsofila, com tampo, uma embalagem legal. Ele custa R$ 150, mas nessa semana do Dia das Mães, foi reajustado pra R$ 200”, informa a vendedora Aldeísi Lima, 45, que trabalha há 19 anos no ramo.

Outras opções disponíveis na floricultura eram: um buquê expresso com 10 rosas (R$ 100); um mimo com três rosas (R$ 65); uma peteca com três rosas (R$ 50); mudas a partir de R$ 8 até R$ 40; e kits de pelúcia, variando entre R$ 99 e R$ 149.

Maura Kalumi, 53, engenheira agrônoma, prefere presentear com itens duráveis, como plantas ornamentais (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Uma das clientes que adiantava a compra do presente da mãe nesta quinta-feira (09/05) era a engenheira agrônoma Maura Kalumi, 53. Ela decidiu fugir do convencional: “Embora as flores sejam maravilhosas e tenham tudo a ver com o universo feminino, a planta é mais durável. Então é um presente excelente, que dura o ano inteiro”, justificou, enquanto escolhia qual vegetal iria adquirir. “Eu trabalho com plantas e gosto de presentear com elas. Sabendo escolher, com R$ 100, você consegue comprar uma planta mais barata, como um alfinete ou uma jiboia, e um vaso”, calcula Maura, que apesar de presentear com os vegetais, prefere ganhar, dos filhos, uma ‘experiência’: “Uma massagem relaxante, uma aula de dança ou de kitesurf, em Salinas”, finaliza.

Reajuste das rosas acima da inflação

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (09/05) pelo Dieese Pará revela que as flores para o Dia das Mães estão mais caras do que no ano passado. O levantamento foi feito durante o início desta semana, nas maiores floriculturas da capital, e aponta que as rosas continuam sendo uma das mais procuradas, com preço unitário médio de R$ 15 (o mesmo do ano passado). Os buquês, porém, ficaram mais caros: com seis unidades, o ramalhete está custando aproximadamente R$ 151 este ano (1,34% mais caro do que em 2023). O buquê com 12 rosas foi o que teve maior reajuste: 9,95%, acima da inflação, passando de R$ 201 em 2023 para R$ 221, em 2024.