Dezembro pode ser o último mês para comprar carro elétrico mais barato; entenda

Dezembro de 2023 pode ser o último mês para comprar carros elétricos mais baratos no Brasil. Por isso, os consumidores que estão pensando e adquirir veículos nesse modelo devem se apressar. A partir de janeiro de 2024, o imposto de importação para carros eletrificados será retomado progressivamente.

VEJA MAIS

Conforme decisão do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex), que faz parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (MDIC), no caso dos carros híbridos, esse retorno se dará da seguinte forma:

alíquota de 12% em janeiro de 2024;

25% em julho de 2024;

30% em julho de 2025;

e 35% em julho de 2026

Já para híbridos plug-in, a cobrança será da seguinte maneira:

12% em janeiro de 2024,

20% em julho de 2024,

28% em julho de 2025 e

35% em julho de 2026.

Para os elétricos, a alíquota será de:

10% (janeiro de 2024),

18% (julho de 2024),

25% (julho de 2025) e

35% (julho de 2026).

Os automóveis elétricos para transporte de carga, ou caminhões elétricos, terão a seguinte taxação:

20% em janeiro

35% já em julho de 2024.

Nesse último caso, a retomada da alíquota cheia é mais rápida porque existe uma produção nacional suficiente, segundo o MDIC.

Como o Brasil fabrica pouquíssimos carros híbridos e nenhum elétrico, a medida fará com que esses carros fiquem mais caros para os consumidores do país.