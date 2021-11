Dez produtores de cacau representam o Pará em concurso nacional

O cacau do Pará estará representado no III Concurso Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil – Sustentabilidade e Qualidade - por 10 produtores classificados para a grande final que será realizada a partir das 18h desta segunda-feira (22), no Resort Cana Brava, em Ilhéus, no estado da Bahia. Os classificados são dos municípios de Medicilândia, Novo Repartimento, Brasil Novo e Uruará.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), é um dos patrocinadores do concurso, que é de iniciativa do Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial e organizado pelo Centro de Inovação do Cacau e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

O Pará conseguiu classificar o maior número de produtores na categoria “blend” (mistura). Dos 12 finalistas, nove são do estado e outros dois da Bahia. O Pará classificou, também, dois candidatos na categoria "varietal", com o cacau de Uruará e Medicilândia.

O Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial recebeu 94 amostras (66 blends e 28 varietais). Foram realizadas análises físico-químicas, sensorial de amêndoas de cacau não torradas e averiguação inicial dos questionários respondidos. Foram classificados 22 produtores.

O coordenador do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Cacauicultura (Procacau), Ivaldo Santana, acompanhará a solenidade de premiação. Ele ressaltou a importância da participação dos produtores paraenses no concurso."Isso é um reconhecimento, mais uma vez, da qualidade do produto cultivado no Pará e da dedicação dos produtores, além do incentivo que o nosso cacau vem recebendo do governo estadual e do Funcacau”.

Finalistas

Os classificados do Pará na categoria Blend são: Ademir Venturin (Medicilândia); Hélia Félix de Moura (Medicilândia; João Rios de Souza (Novo Repartimento); José Antônio de Oliveira (Novo Repartimento); José Renato Preuss (Brasil Novo); Raimundo Silva (Uruará); Robson Brogni (Medicilândia); Valdemiro Broechl (Novo Repartimento) e Willian Paulo Broechl (Novo Repartimento).

Na categoria “Varietal" os classificados são Gilmar Batista de Souza (Uruará) e José Antônia de Oliveira (Novo Repartimento), que também foi classificado para a categoria anterior.