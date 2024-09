Desenrola Pequenos Negócios: Pará negocia mais de R$ 80 milhões

O programa Desenrola Pequenos Negócios, do Governo Federal, movimentou cerca de R$ 87,8 milhões no estado do Pará. A iniciativa renegociou débitos de 1.645 empresas e empresários paraenses, em uma ação que envolveu 2.314 contratos. Em toda região norte, são 9.006 contratos renegociados, que somam R$ 289,1 milhões.

A iniciativa foi criada por meio de Medida Provisória, para possibilitar a renegociação de dívidas não quitadas até 23 de janeiro deste ano. Em todo o país, os valores renegociados chegam na casa dos R$ 3 bilhões. Participaram do programa, empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

VEJA MAIS

O principal objetivo da medida é contribuir para a saúde financeira dos pequenos negócios, e, consequentemente, fortalecer a economia brasileira, uma vez que as micro e pequenas empresas são responsáveis por grande parte da geração de empregos e renda no país. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 2023, os pequenos representaram cerca de 80% dos empregos formais gerados no Brasil.