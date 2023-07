Desenrola Brasil: golpistas já distribuem links falsos em redes sociais e aplicativos de mensagem

Lançado na última segunda-feira (17), o programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas, já tem sido usado como isca para fraudes que circulam no WhatsApp e nas redes sociais. Ao fazer uma busca pelo termo "desenrola" na biblioteca de anúncios do Facebook, centenas de links patrocinados aparecem.

Uma parte desses endereços redireciona para sites fraudulentos. Por exemplo, um deles simula um chatbot de autoatendimento que faz perguntas e promessas enganosas sobre o programa de renegociação de dívidas, como descontos de 99%. Em outro link, um material chamado "Guia do nome limpo" é vendido por R$ 27, com pagamento via PIX ou cartão de crédito.

A Agência Lupa checou que há um link circulando no WhatsApp desde a última segunda-feira (17) instruindo pessoas a acessarem um site falso, que seria da Serasa. A empresa diz que faz renegociação de dívidas apenas por meio dos canais oficiais da empresa - o site Serasa Limpa Nome, o aplicativo para smartphone Android e iPhone e o WhatsApp (11) 99575-2096. E os bancos participantes do Desenrola têm canais próprios para os correntistas interessados em quitar dívidas adquiridas entre 2019 e 2022.

Segundo a coordenadora de soluções da Serasa, Franciele Tiburcio, é comum que golpistas se passem por representantes de empresas que renegociam dívidas nas redes sociais para oferecer propostas incompatíveis com o que é praticado no mercado. "Prometem retirar a negativação na hora e aumentar o score [pontuação] de crédito em 24 horas, o que é impossível", afirma.

Em um vídeo falso checado pelo UOL, por exemplo, consta que as dívidas serão perdoadas com 99% de desconto. Mas, os percentuais oferecidos pela Caixa e pelo banco Inter chegam ao máximo de 90%, e apenas para algumas condições. O valor final é decidido em negociação com o banco.

Prática

Tudo isso é feito com o objetivo de levar o endividado ao link falso. Nesse caso, o site é uma falsificação da plataforma da Serasa, em uma suposta edição especial do Desenrola Brasil, mas a empresa esclarece que não é responsável pelo endereço.

Um relatório da empresa de cibersegurança Kaspersky aponta que o Brasil é líder global em fraudes aplicadas a partir de links falsos, prática que usa uma isca e, por isso, é chamada de phishing, em referência ao verbo pescar, em inglês. Foram identificadas 76 mil tentativas de phishing no Brasil apenas em 2022.

Os estelionatários usam esse engodo para furtar dinheiro e informações pessoais, que podem ser usadas em outros golpes financeiros, como compras online, criação de contas-laranja e outros crimes. Os golpes também ocorrem no Telegram e Viber, em menor proporção.

Divulgado nesta terça-feira (18), o novo relatório da Kaspersky mostra que 65% dos brasileiros não sabem reconhecer se um site é legítimo. Para evitar fraudes, a empresa recomenda desconfiar de promessas exageradas, verificar o endereço do site, que pode conter erros gramaticais e trocas de letras por números, e ter um antivírus instalado no aparelho.

O Ministério da Fazenda informou que divulga orientações sobre o programa nas redes sociais. E as pessoas podem denunciar as fraudes às instituições representativas do setor bancário, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira dos Bancos Comerciais (ABBC).