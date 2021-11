Descontos da Black Friday chegam a 80% na Região Metropolitana de Belém

Os descontos em uma loja dentro de um shopping localizado em Ananindeua chegam a 80% nesta sexta-feira (26), durante a programação da Black Friday. Segundo a gerente do estabelecimento, que trabalha com a venda de calçados, Viviane Silva, desde a meia-noite já passaram, pelo menos, 200 pessoas na loja, que não fechou durante a madrugada.

“A expectativa é aumentar o faturamento em 100% em relação ao ano passado, porque a pandemia não permitiu que a gente fizesse a nossa ‘Black’ tradicional, e esse ano voltamos com os vouchers de 50 reais para as primeiras pessoas da fila logo nas primeiras horas do dia. E começou cedo”, disse Viviane, que afirma: a promoção está só começando e vai até o dia 6 [de dezembro], com descontos em sapatos de vários modelos.

A atendente tributária Alana Farias compra com frequência na loja, mas ficou acompanhando os vídeos divulgados na rede social do estabelecimento para aproveitar as promoções. “Comprei quatro saltos novos, tudo no saldão. Quando postaram ontem, fiquei de olho e hoje fugi rapidinho do trabalho, lá em Benevides, para vir aqui comprar”, conta. A jovem de 29 anos diz, ainda, que o período é sempre de gastos extras. “A gente sempre gasta um pouco mais, porque pega promoções que não pegaria normalmente, e depois voltam os preços, então sempre aproveito”, conclui.

O gerente de uma loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos no mesmo shopping, Tony Silva, ressalta que os descontos chegam a 80% em alguns produtos e de quinta para essa sexta-feira o valor do ticket médio das vendas está considerado alto. “Mesmo que a pandemia não tenha chegado ao fim, está mais controlada, por isso o movimento pode ser maior. Esperamos pelo menos 10% a mais nas vendas, até 20% de aumento no faturamento. O que mais sai são produtos relacionados a tecnologia mesmo, como celular, televisão, e vamos ter promoções até o final do mês. Inclusive neste sábado serão estendidos os descontos no nosso sábado fantástico”, alerta.

Já no centro comercial de Belém, na galeria João Alfredo, a proprietária de uma loja de bijuterias e acessórios está oferecendo descontos de até 50% e, por mais que o movimento esteja maior do que costuma ser às sextas-feiras, ainda é menor do que no ano passado. “A gente está com uns 40% de movimento a mais do que o normal, mas comparado a 2020, que tinha o auxílio, está menor. Ano passado tinha mais dinheiro circulando, mas a gente está se virando”, ressaltou Scarlatt Silva.

Victor Souza é vendedor de uma loja de roupas na rua João Alfredo e fala sobre a expectativa dos trabalhadores. “A gente queria vender mais de 100%, porque a comissão agora sobe de 0,5% para 1%. Agora assim, o movimento está melhor do que nos últimos dias, tem bastante gente vindo atrás das promoções da Black, o fluxo está melhor, vamos ver como vai terminar hoje, porque as promoções vão até dezembro”, destacou, lembrando que os descontos chegam até 30%.