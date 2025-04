Descontos de até 64%: Caixa Econômica tem 295 imóveis com venda direta online no Pará

A Caixa Econômica Federal está com 295 imóveis à venda no Pará por meio da modalidade de venda direta online. Os descontos chegam a 64,37% do valor de avaliação, sem a necessidade de participar de leilões. A venda direta online é uma opção para quem deseja adquirir um imóvel com preços abaixo do valor de mercado e sem a burocracia tradicional. Diferente dos leilões, esse modelo permite ao comprador negociar diretamente com o banco, o que amplia as chances de sucesso na aquisição.

No Pará, são 284 casas e 11 apartamentos disponíveis, com valores que variam de R$ 19 mil a R$ 578 mil. Além dos preços reduzidos, o banco ainda oferece a possibilidade de financiamento com entrada reduzida, o que pode facilitar a vida de quem quer sair do aluguel ou investir no setor imobiliário.

Casas com até 64,37% de desconto em diversos municípios

Entre as opções mais vantajosas estão imóveis com grandes reduções de preço em diferentes cidades paraenses. Em Aurora do Pará, por exemplo, uma casa avaliada em R$ 97 mil está à venda por R$ 34.558,60 — um desconto de 64,37%. Já em Ipixuna do Pará, um imóvel que vale R$ 46 mil pode ser comprado por R$ 19.411,28, com 57,8% de desconto.

Confira outros exemplos:

Paragominas: de R$ 80.000,00 por R$ 33.251,73 (58,44% de desconto);

Mãe do Rio: de R$ 106.983,83 por R$ 44.500,84 (58,4% de desconto);

São Miguel do Guamá: de R$ 169.000,00 por R$ 63.298,37 (62,55% de desconto);

Castanhal: de R$ 150.000,00 por R$ 67.049,76 (55,3% de desconto);

Goianésia do Pará: de R$ 390.000,00 por R$ 178.600,29 (54,21% de desconto).

Apartamentos com até 53,03% de economia

Quem busca apartamentos também pode encontrar boas oportunidades. Em Marituba, uma unidade de dois quartos avaliada em R$ 128 mil está disponível por R$ 60.118,32, o que representa um desconto de 53,03%. Já em Ananindeua, um apartamento com vaga de garagem está sendo vendido por R$ 83.758,57 — 48,3% abaixo do preço de avaliação.

Outras opções incluem:

Curuçá: R$ 58.342,60 por um apartamento avaliado em R$ 102.100,00 (42,86% de desconto);

Belém (Umarizal): imóvel de alto padrão com valor original de R$ 945 mil, agora por R$ 578.627,75 (38,77% de desconto)

Condições e despesas

Os imóveis disponíveis podem contar com algumas vantagens extras. Em certos casos, o condomínio está totalmente quitado pela Caixa, e os tributos são inferiores a R$ 1.000,00, ficando sob responsabilidade do comprador.

Os interessados podem acessar o site da Caixa e buscar imóveis pela modalidade “Venda Direta Online”, onde é possível visualizar fotos, endereços, valores, documentação e condições de pagamento.