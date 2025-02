De bolos a serviço de buffet: como empresária paraense conquistou o mercado e consolidou seu negócio

Em meio a um mercado competitivo, a Nana Cake, empresa de buffet comandada por Luana Aragão, se reinventou e ampliou o cardápio. O que começou como um pequeno negócio de bolos e doces, hoje se tornou uma referência em buffet, refeições diárias e, mais recentemente, marmitas fitness. Com um cardápio variado e focado na qualidade, a marca tem conquistado cada vez mais clientes na cidade.

A paixão de Luana pelo universo da alimentação surgiu cedo. Ela acumulou experiência em grandes multinacionais, atuando na supervisão de cozinha e controle de qualidade. No entanto, foi após o nascimento do filho que ela decidiu empreender na área. “Comecei fazendo bolos, cupcakes, e todo mundo elogiava muito, falavam para eu abrir minha própria empresa. Mas eu tinha receio, medo de não dar certo”, conta.

Mesmo insegura, Luana afirma que decidiu dar o primeiro passo. Inicialmente, ela atendia apenas no seu bairro, mas a qualidade dos produtos fez com que a clientela crescesse rapidamente. O sucesso do boca a boca levou a Nana Cake a expandir seus serviços, conquistando até mesmo clientes famosos, como a banda R15 e a cantora Rebeca Lindsay.

A pandemia e o crescimento da empresa

Foi durante a pandemia que a Nana Cake teve seu maior crescimento. Com as festas reduzidas a pequenos eventos familiares, a demanda por encomendas aumentou consideravelmente. A empresa se consolidou, oferecendo doces, salgados e pratos personalizados para diferentes tipos de celebrações.

“Nós trabalhávamos apenas com festas pequenas, mas a procura foi aumentando. Foi um período desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante, porque vimos nosso trabalho se espalhar ainda mais”, diz.

Hoje, a Nana Cake oferece três tipos de cardápios: buffet para eventos, refeições diárias e marmitas fitness, atendendo tanto quem busca opções para festas quanto aqueles que precisam de alimentação saudável e equilibrada no dia a dia.

O mais novo projeto da Nana Cake surgiu de forma inesperada. A ideia de incluir marmitas saudáveis no cardápio veio após uma cliente procurá-la por causa de uma dieta pré-cirúrgica. “Nunca tinha pensado nisso, mas decidi arriscar. Pesquisei bastante, conversei com uma amiga nutricionista, e assim nasceu o projeto das marmitas fitness”, explica.

A novidade, lançada no ano passado, teve uma recepção surpreendente. Hoje, as marmitas se tornaram um dos carros-chefes da empresa, sendo consumidas tanto por quem está em dieta quanto por praticantes de atividades físicas que buscam refeições mais lights. Com um cardápio variado, as marmitas custam R$ 17,00 por unidade, mas há desconto para pedidos semanais, saindo a R$ 15,00 cada.

A missão e os planos para o futuro

Com mais de oito anos no mercado, a Nana Cake segue com a missão de oferecer produtos de qualidade, feitos com dedicação e carinho. Além do serviço de delivery, a empresa também fornece refeições para escolas e cantinas, consolidando sua presença em diferentes nichos da alimentação.

“Quero expandir ainda mais e levar nossa comida para um público maior. Ainda não estamos em plataformas de delivery, mas em breve estaremos cadastrados para facilitar o acesso dos clientes aos nossos produtos”, revela.

Apesar dos desafios enfrentados ao longo da trajetória, a empresária atribui seu sucesso à qualidade dos produtos e ao cuidado com cada cliente. “Trabalho com muito capricho e atenção. Isso fez com que conquistássemos nosso espaço no mercado e fidelizássemos quem prova dos nossos produtos”, finaliza.