Dá para antecipar o salário? Veja como fazer, as vantagens e desvantagens

No atual cenário financeiro, muitos trabalhadores encontram desafios para administrar suas despesas até a próxima remuneração. Uma solução para lidar com esses imprevistos e organizar as finanças é antecipar o salário.

Esse recurso é oferecido por algumas empresas e permite aos funcionários receberem uma parte do salário antes da data regular de pagamento. O serviço tem que estar previsto no contrato ou acordo de trabalho para ser solicitado pelo funcionário. Geralmente, o valor máximo a ser recebido é de até 40% do valor do salário usual.

Entenda, abaixo, como funciona este serviço.

Como fazer a antecipação de salário?

Para fazer a antecipação de salário, o funcionário tem que seguir três etapas básicas. Veja:

Solicitação: O funcionário solicita o adiantamento à empresa ou à instituição financeira parceira. Geralmente, esse pedido é feito pelo departamento de recursos humanos (RH) ou por meio de um sistema interno.

O funcionário solicita o adiantamento à empresa ou à instituição financeira parceira. Geralmente, esse pedido é feito pelo departamento de recursos humanos (RH) ou por meio de um sistema interno. Aprovação: A empresa analisa a solicitação e verifica se o funcionário cumpre os critérios definidos.

A empresa analisa a solicitação e verifica se o funcionário cumpre os critérios definidos. Liberação: Caso aprovado, o valor solicitado é transferido para a conta bancária do funcionário.

O processo também pode ser feito de forma digital, dependendo da empresa. Nesse caso a pessoa tem que:

Acessar e fazer login no sistema da empresa ou da instituição financeira parceira. Encontrar a seção "Antecipação de salário" e informar o valor que deseja antecipar. Escolher o método de pagamento desejado, como Pix ou débito em conta. Após isso, confirme a solicitação e aguarde a aprovação. O valor deve ser depositado após a confirmação.

Apesar de simples, para utilizar esse serviço com responsabilidade, no entanto, é fundamental analisar as vantagens e desvantagens de se antecipar o salário. Veja abaixo algumas delas:

Vantagens

Flexibilidade financeira: permite lidar com despesas inesperadas ou emergências. Evita o endividamento: pode prevenir o uso de opções de crédito mais caras, como o cartão de crédito e o cheque especial. Rapidez: o processo costuma ser rápido, e o dinheiro fica disponível em pouco tempo. Organização financeira: ajuda a manter as contas em dia, evitando multas por atraso.

Desvantagens

Redução do salário mensal: o valor antecipado é descontado do próximo pagamento, diminuindo a renda disponível. Comprometimento do planejamento financeiro: pode dificultar o gerenciamento do orçamento a longo prazo. Endividamento: se não for utilizado com planejamento, pode levar ao endividamento. Falsa sensação de dinheiro extra: ter parte do salário disponível antes do pagamento pode dar a falsa sensação de renda extra.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)