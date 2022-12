Criptomoedas: Bitcon tem queda de 15% no mês de novembro

A QR Asset divulgou nesta segunda-feira (5) o ranking mensal das criptomoedas que tiveram melhor desempenho no mês passado. Novembro foi um mês negativo para o mercado com as repercussões do escândalo envolvendo a corretora FTX. O Bitcoin caiu 15,63% em reais no mês, enquanto o Ether (ETH) teve uma queda de 17,10% no mesmo período.

De acordo com a empresa, o destaque para o mês foi o Litecoin (LTC), com 44,96%. Historicamente, esta moeda costuma subir com força em finais de ciclo do mercado, tanto em grandes ciclos de alta, quanto em grandes ciclos de baixa. A QR adianta que em 2023 o mercado cortará a oferta de novas moedas pela metade, portanto, investidores podem estar se antecipando e comprando o ativo na expectativa de que a narrativa de maior escassez tenha impacto positivo ainda maior no preço.

Polygon (Matic) também apresentou performance positiva no mês, indo na contramão do mercado como um todo. A moeda tem sido a escolha principal de players de peso, como Starbucks, Reddit e Meta, como plataforma de lançamento e venda de NFTs associados a suas marcas.

Já o Bitcoin Cash (BCH), que costuma ter uma correlação alta com o Litecoin e, provavelmente, seu desempenho acima da média do mês de novembro, veio como consequência da forte valorização de LTC. Por último, a empresa aponta ainda que a ChainLink tem performado melhor do que a média do mercado.

No lado negativo da tabela, chama atenção a variação negativa de moedas associadas ao desmoronamento de todo o ecossistema ligado às empresas FTX e Alameda. A pior performance do mês foi Solana (SOL), com queda de 56,28% no mês. O token, que era a grande aposta da Alameda, foi penalizado pela necessidade da empresa e demais fundos de zerar posições líquidas para cobrir o rombo gerado pela exposição ao ecossistema FTX.

Nessa categoria, enquadram-se também os tokens FLOW e NEAR, que eram grandes posições da Alameda e do fundo de VC Multicoin. Esse último teve cerca de 15% dos seus ativos presos na Exchange FTX, e precisou vender ativos a qualquer preço para compensar perdas.

CRO, token nativo da blockchain Cronos, associada à corretora Crypto.com, figurou entre os destaques de queda, devido a temores de que a Exchange também possa estar em dificuldades de liquidez, após a crise de confiança deflagrada com o caso FTX.

Metodologia

Foram analisadas as top 40 moedas por capitalização de mercado de acordo com Messari.io. Qualquer ativo que começou ou terminou o mês no top 40 foi considerado. Só não foram considerados os ativos que começaram o mês no top 40 e terminaram fora do top 100. Em seguida, eliminamos da classificação os ativos que possuíam valor de mercado inferior a um bilhão de dólares no início do mês. Não são considerados ativos que circulam exclusivamente em exchanges descentralizadas

Moedas digitais

Criptoativos são ativos digitais transacionados de forma eletrônica que podem ser utilizados para investir e especular, transferir valores ou, ainda, para acessar serviços. A primeira das criptomoedas foi o Bitcoin, criado anonimamente em 2008. Desde então, muitas outras surgiram com características e objetivos diferentes.

Esses moedas podem ser transacionados em corretoras especializadas, as chamadas exchanges, ou por meio de uma vasta variedade de produtos financeiros regulados focados em ativos digitais, como fundos de investimento e ETFs (Exchange Traded Funds, fundos listados em bolsa, em inglês).