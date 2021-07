Cresce pedido de empréstimo bancário no Norte

Cresce a quantidade de demanda por crédito bancário na região Norte de maio a junho deste ano. O crescimento foi de 3,5% na procura por empréstimos financeiros, passando de 136,5 pontos registrados em maio para 141,3 pontos em junho, de acordo com os dados da pesquisa divulgada pela Serasa Experian.

Essa pontuação levou a região para o segundo lugar entre as cinco que mais demandaram, ficando atrás apenas da região Centro-Oeste que contabilizou, ao todo, 141,9 pontos no período de um mês. As regiões Nordeste, Sul e Sudeste ficaram em terceiro, quarto e quinto lugar, com, respectivamente, 133,8 pontos, 124,1 e 123,9 cada.

A variação mensal do Norte, de 3,5%, foi a menor de todas as regiões. Enquanto que o Sul apresentou alta de 6,5%, o Nordeste e Centro-Oeste tiveram o mesmo percentual variável de 7,6% e a região Sudeste obteve o maior crescimento de um mês para o outro, 10,6%. A variação acumulada anual apontada pela Serasa para a região Norte foi a segunda de maior alavancada, com 17,9% em junho, perdendo apenas para o Nordeste, com 20,8%. Enquanto que a acumulada para os últimos doze meses, ou seja, de julho do ano passado a junho de 2021, apresentou crescimento de 10,2%.

32% dos pequenos empresários que foram em busca de financiamentos em bancos de todo o País, não tiveram suas solicitações atendidas, percentual menor quando analisadas as recusas das instituições financeiras no mês de abril, que impediram quase 50% dos pedidos de donos de empresas de pequeno porte. É o que demonstra um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

O setor de serviços foi o que mais buscou por essas operações no mês passado em todo o Brasil, um total de 165,6 pontos. E quanto ao porte as grandes empresas foram as mais responsáveis por esse tipo de demanda financeira, 139,8.

Apesar de empresas de grande porte expressarem a maior pontuação mensal de solicitações de créditos, são as micro e pequenas que registram a variação mensal mais significativa, de 8,9% em relação a maio. As de grande porte apresentaram crescimento de 0,4% e as de médio, 0,3%, mostrando que as pequenas e micros ainda são grandes responsáveis por fazer a economia girar.

Porém, os créditos não são obtidos de forma fácil por esse setor que reclama da burocracia e do atendimento oferecido pelos bancos tradicionais. “Eu nunca consegui fazer empréstimo nesses bancos tradicionais, porque é muita burocracia e eu também estava com restrição no meu nome, mas eles não aprovaram a minha solicitação embora eu tenha pedido pela empresa, como Pessoa Jurídica”, comenta Elisva Pacheco, de 33 anos, pequeno empreendedor de Belém.

A solução encontrada pelo empresário do ramo de pizza foi aceitar a oferta disponibilizada por uma fintech - startups que oferecem serviços financeiros com custos operacionais menores, logo cobram muito pouco em taxas ou isentam o consumidor desses valores. Ele conta que, em contrapartida dos bancos tradicionais, as fintechs recém chegadas no Brasil oferecem possibilidades melhores, além de aprovação quase imediata, sem precisar de muitos trâmites até o recebimento da quantia. “Quando eu tinha conta em um banco tradicional, minhas maquinas de crédito eram de lá, mas eles nunca aceitaram meus pedidos de financiamento, muito menos me ofereceram crédito, enquanto que nesses outros eu já tenho três contas abertas. Como eu tenho bastante movimento na conta pelo fato da minha maquininha ser atrelada a uma delas, o banco mesmo me fez a proposta de financiamento, e ainda facilitou a forma de pagamento das parcelas do empréstimo que são debitadas diretamente da minha conta, ou seja, o meu trabalho foi só aceitar a oferta", acrescenta Pacheco.