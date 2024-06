CREA-PA celebra 90 anos no Theatro da Paz em noite de homenagens

Uma noite em homenagem à engenharia, agronomia e às geociências. Essa foi a síntese da solenidade promovida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) em comemoração aos 90 anos de atuação da entidade de classe. O evento comemorativo, na noite desta terça-feira (18), no Theatro da Paz, foi marcado por homenagens a profissionais e representantes de empresas com trajetórias de excelência no ramo, e também pelo lançamento do livro ‘90 anos do Crea Pará: desafios impulsionam a transformação’, que traz entrevistas e artigos com trajetórias de profissionais e empresas.

A cerimônia foi conduzida pela primeira presidente eleita em 90 anos do CREA-PA, a engenheira civil Adriana Falconeri. Natural de Santarém, ela está há cinco meses em um mandato-padrão, após um período de 9 meses em que complementou a gestão do presidente Renato Milhomem, falecido em junho de 2022.

Crea celebra 90 anos de atuação no Pará

Adriana Falconeri fez um discurso pela unicidade e também pela visibilidade da categoria profissional. “São 90 anos do CREA-PA, é o maior conselho de classe que existe na América Latina, e isso é motivo de orgulho e alegria para nós. Somos 65 mil profissionais em todo o Pará, com 18% de mulheres”, afirmou.

Diálogo com órgãos públicos e a sociedade

"Eu sou a primeira mulher eleita em 90 anos, e estamos trabalhando incansavelmente para maior interação do Conselho junto a órgãos públicos e nossos entes, para mostrar a importância da engenharia e da necessidade dos profissionais habilitados", acrescentou a presidente, que executou a música "Maria, Maria", um clássico de Milton Nascimento, em uma flauta transversal. Adriana fez um duo com uma colega de profissão, que interpretou a música do compositor mineiro.

Um dos homenageados da noite foi o engenheiro civil e empresário Lutfala de Castro Bitar, que tem uma trajetória de mais de 50 anos de experiência na área empresarial e, atualmente, é o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), no governo estadual.

Acompanhado do neto, Thiago Maiorana, Lutfala disse ter sido surpreendido com a notícia da homenagem e felicitou a atuação profissional feminina. “Eu fiquei surpreso com essa homenagem, não esperei que houvesse um reconhecimento para alguém que se formou em 1959 (UFPA). Minha colação de grau foi aqui no Theatro da Paz e eu fui o orador da minha turma. Tenho a fotografia do meu pai, José Rachid Bitar, me entregando o anel de formatura”, recordou o titular da Codec.

Profissão transversal

"Na minha turma de 1959 (UFPA) só havia três mulheres, agora a quantidade é muito grande. As mulheres estão a cada dia com maior presença na área das engenharias. A engenharia é um segmento importante para o Pará, em todos os setores, tanto na verticalização da nossa imensa produção extrativista quanto no avanço da nossa infraestrutura, do mercado imobiliário às rodovias, por exemplo", acrescentou Lutfala.

A solenidade no Theatro da Paz reuniu representantes de todos os conselhos regionais do País, além de profissionais no mercado do Pará e funcionários do próprio Conselho. Entre os convidados da noite estava Lígia Mackey, presidente do CREA-SP.

“Estar no Pará, no Colégio de Presidentes, e celebrar os 90 anos do CREA-PA, é celebrar a cultura do estado e lutar pelo desenvolvimento das profissões do nosso Sistema. Fico feliz em ver uma mulher, a presidente Adriana Falconeri, à frente de um Conselho tão importante para o fortalecimento das engenharias, e na luta pela equidade de gênero. Parabéns ao CREA-PA, pelos 90 anos de história”, disse Lígia Mackey.

Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinicius Marchese, também esteve presente na cerimônia e parabenizou a gestão de Adriana Falconeri, a quem definiu como 'dinâmica e inovadora'. “O Confea entende como importante as iniciativas de transformação, como vem sendo tocado aqui pela presidente do Crea Pará. A mudança na forma como o Conselho vem se relacionando com o profissional, de agir para o profissional, se comunicar com ele. Nós temos um papel regulatório, mas a mudança na mentalidade é extremamente necessária para termos mais profissionais com a gente, porque nós estamos longe de realmente satisfazer como Sistema”, afirmou Marchese.