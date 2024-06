Crea celebra 90 anos de atuação no Pará com evento no Theatro da Paz

As nove décadas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) serão comemoradas em uma cerimônia a ser realizada no Theatro da Paz, no próximo dia 18 de junho. O evento quer relembrar a trajetória de atuação da entidade que foram essenciais para o desenvolvimento do conselho e do Estado. Um dos momentos será o lançamento do livro “90 anos do Crea-PA: desafios impulsionam a transformação”, que reúne detalhes das lutas e conquistas da entidade.

Além do lançamento previsto, haverá também um momento dedicado a homenagear nomes e personalidades importantes na história do conselho. Segundo a entidade, os homenageados foram essenciais para tocar projetos importantes, a exemplo das construções de edifícios, estradas, pontes e outras obras que possibilitaram o desenvolvimento do estado do Pará.

O Crea, que conta com mais de 60 mil profissionais atualmente, tem como presidente Adriana Falconeri, a primeira mulher a liderar a entidade em seus 90 anos de atuação. Segundo ela, a entidade tem se modernizado para acompanhar as inovações, mas, também para auxiliar os paraenses e o desenvolvimento do Estado da melhor forma, no que descrevem como um “processo de rejuvenescimento democrático”.

“A jornada histórica do Crea-PA reflete a minha própria trajetória. Comecei como atendente, conheci de perto as realidades e desafios dos nossos profissionais, e hoje, honrosamente, ocupo o cargo de presidente”, ressalta Adriana.

Para a gestora, a sua prioridade tem sido estreitar os laços entre os profissionais, promovendo projetos e iniciativas que visam suprir as demandas da sociedade. “Estar à frente do Crea-PA é uma honra e um privilégio indescritível. São 90 anos de história, de lutas e de tradição, que nos inspiram a continuar avançando, sempre com o compromisso de construir pontes e não muros, pois quem ergue pontes encontra caminhos para seguir e companhias para compartilhar”, define Falconeri.