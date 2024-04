CREA-PA Celebra 90 Anos com programação intensiva de capacitação

No próximo dia 23 de abril, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará – CREA-PA comemora seu nonagésimo aniversário. Em alusão a essa data marcante, uma série de eventos de capacitação serão organizados, abordando temas pertinentes às áreas de Engenharia e Geociências, além de questões cruciais como segurança do trabalho, sustentabilidade e o papel da engenharia florestal.

Imersão:

• Como utilizar o ChatGPT e outras IA para Engenharia e Arquitetura?

O Instituto Brasileiro de Educação Continuada – INBEC, faculdade parceira, promoverá, no dia 22 de abril, às 19h, uma imersão online sobre o uso das tecnologias, como o ChatGPT e outras inteligências artificiais aplicadas à Engenharia e Arquitetura.

Com o apoio institucional do CREA-PA e da Mútua, o evento contará com a participação dos especialistas: Lucas Fernandes Bicalho e Luiz Fernando Simões de Sales.

As inscrições podem ser feitas por meio do link:

https://inbec.com.br/eventos/como-usar-chatgpt-outras-ia-para-engenharia-arquitetura.

Treinamento:

• Minicurso Orçamento de Obras e Licitações

No dia 24 de abril, o engenheiro civil Murilo Reis ministrará um minicurso online sobre Orçamento de Obras e Licitações, uma oportunidade imperdível para profissionais da área se atualizarem e aprimorarem suas habilidades. O evento será realizado pelo serviço de reunião remota – Zoom, em que o participante receberá após inscrição.

Inscrições aqui.

• Painéis sobre Agrotóxicos e Agricultura Sustentável

Já no dia 25 de abril, uma série de painéis online abordará questões fundamentais sobre o uso de agrotóxicos e práticas agrícolas sustentáveis na região amazônica. Com a realização do CREA-PA e da AEAPA, e o apoio de várias instituições, os painéis contarão com a presença de renomados profissionais, incluindo Engenheiros Agrônomos e Engenheiros Florestais. O evento presencial será realizado no turno da manhã, a partir das 9h, na sede do CREA-PA.

Inscrições aqui.

• Engenharia Florestal e a COP 30

Também no dia 25 de abril, haverá um painel presencial sobre a Engenharia Florestal e a Conferência das Partes (COP30), um evento de extrema importância para discutir os desafios enfrentados pelas florestas em meio às mudanças climáticas. Realizado pelo CREA-PA e Associação do Engenheiros Florestas – APEF, o evento iniciará às 15h, na sede do CREA-PA.

Inscrições aqui:

• Seminário: Avanços na Tecnologia do Concreto de Fundações e a Cadeia Produtiva do Cimento

Este evento, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON), reunirá profissionais e especialistas da área para discutir as últimas inovações e tendências no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao concreto de fundações e à cadeia produtiva do cimento. Será realizado na sexta-feira, dia 26 de abril, às 19h, na sede do CREA-PA.

Os participantes terão a oportunidade de acompanhar palestras e painéis informativos conduzidos por renomados especialistas, além de interagir em debates e trocas de experiências sobre os desafios e oportunidades presentes nesse setor crucial da engenharia civil.

Inscrições aqui.

• Abril Verde: Avanços para os Profissionais de Segurança do Trabalho

Nos dias 29 e 30 de abril, em um evento presencial, serão discutidos avanços para os profissionais de segurança do trabalho, em alinhamento com o movimento Abril Verde. A realização é do CREA-PA e da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho –AEST. O evento ocorrerá das 8h às 18h, nos dois dias.

Inscrições aqui.

Imersão:

• Dimensionamento de sistemas de bombas para alimentação de hidrantes e mangotinhos em projetos de proteção contra incêndio com uso de planilha especializada

Encerrando a programação, no dia 29 de abril, às 19h30, uma imersão online sobre dimensionamento de sistemas de bombas para proteção contra incêndio será conduzida pelo engenheiro civil e bombeiro militar Deivison Guerreiro. O evento conta com o apoio institucional da Mútua e a realização pelo Instituto INBEC e CREA-PA.

A extensa programação de eventos realizada em comemoração aos 90 anos do CREA-PA reflete o compromisso do Conselho em promover a capacitação contínua dos profissionais da área, além de abordar temas de relevância socioambiental e técnica para o desenvolvimento da região paraense.