Cotação do dólar hoje: qual valor do dólar nesta quarta-fera (19/03)?

O valor do dólar, apresentou uma baixa nesta quarta-feira, 19 de março, e ficou com a cotação de R$ 5,68 para compra e R$ 5,683 para venda, especialmente para turismo. A moeda americana fechou a terça-feira (18) em R$ 5,67, uma queda de 0,25% em relação ao dia anterior, marcando novo recorde de baixa em 2025.

O dólar operava estável em relação ao real no início desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam as reuniões do Federal Reserve, que é o banco central dos Estados Unidos responsável por definir os juros e controlar a inflação no país, e do Banco Central brasileiro, além de acompanharem as tensões geopolíticas.