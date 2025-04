Cotação do dólar hoje: qual valor do dólar nesta terça-feira (15/04)?

O dólar iniciou esta terça-feira (15) cotado a R$ 5,85 para compra, R$ 5,85 para venda e R$ 6,08 para turismo. A moeda havia iniciado a segunda-feira (14) cotada a R$ 5,87 para compra, R$ 5,87 para venda e R$ 6,10 para turismo.

O que aconteceu com o dólar hoje?

A redução temporária das tarifas e a isenção para alguns eletrônicos deram um alívio momentâneo para o mercado. Mesmo assim, a situação ainda é incerta e pode continuar instável nos próximos dias por causa das mudanças nas tarifas. O dólar está caindo agora, mas pode subir de novo se as tarifas voltarem ou aumentarem. Por enquanto, a diferença entre os juros daqui e dos EUA ainda favorece o real.

Ontem, um dos diretores do Fed (o Banco Central dos EUA), Christopher Waller, disse em discurso preparado para evento da Sociedade de Analistas Financeiros Certificados de St. Louis que os juros podem ser cortados antes do previsto se a economia americana começar a desacelerar por causa das tarifas. Ele também falou que os preços devem subir no curto prazo, o que pode gerar inflação, com uma possível melhora só em 2026.

Além disso, a expectativa de inflação nos EUA subiu para o maior nível desde outubro de 2023, segundo o Fed de Nova York. Os consumidores acreditam que os preços vão aumentar, os salários devem cair e o desemprego pode crescer. Enquanto isso, a União Europeia tenta negociar com Donald Trump durante os 90 dias em que as tarifas estão suspensas — o que outros países também devem tentar fazer.

Onde comprar dólar em Belém?

Comprar dólar em espécie em Belém é uma missão que passa pela busca às casas de câmbio ou bancos. Mas, atenção com as taxas. Elas variam bastante entre uma instituição e outra. Portanto, a pesquisa segue sendo fundamental para fazer uma boa compra de dólar.

A forma mais prática para encontrar uma instituição autorizada mais próxima de você é pelo aplicativo Câmbio Legal, que funciona para Android e para iOS. A ferramenta foi desenvolvida pelo Banco Central do Brasil e também abre possibilidade para que o usuário consulte o VET (Valor Efetivo Total) cobrado em cada operação.

Existe uma recomendação do Banco Central para que se evite a utilização do mercado paralelo, porque não há garantia de que a moeda estrangeira é, de fato, autêntica ou é dólar falsificado.

Dólar com IOF

Enquanto as instituições financeiras praticam suas próprias taxas, o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é sempre o mesmo valor de 1,1%.

Dólar para Real: como fazer câmbio

Existem várias ferramentas que se propõem a fazer a conversão, no entanto, a mais indicada é a do próprio Banco Central do Brasil, que pode ser acessada pela web.

O que define quantos reais são precisos para comprar um dólar é a relação entre as economias dos países. Esta conta leva em consideração alguns fatores básicos, como: turismo internacional, taxa de juros e mudanças políticas e crises no país.

Quais são os tipos do dólar?

O dólar é comercializado em três modalidades básicas no Brasil:

Dólar comercial: um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações.

um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações. Dólar turismo: muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF).

muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF). Dólar paralelo: considerado ilegal atualmente, o dólar paralelo já teve seu período na legalidade, especialmente na década de 90, quando foi criado sob a alegação de comercializar dólar a um valor abaixo do de turismo.