Cotação do dólar hoje: qual valor do dólar nesta terça-feira (10/06)?

O dólar iniciou esta terça-feira (10) cotado a R$ 5,55 para compra, R$ 5,55 para venda e R$ 5,77 para turismo. A moeda havia iniciado a terça-feira (9) cotada a R$ 5,56 para compra, R$ 5,56 para venda e R$ 5,78 para turismo.

O que aconteceu com o dólar hoje?

O mercado demonstrou otimismo recentemente, motivado pela expectativa de novas medidas fiscais no Brasil e avanços nas conversas entre Estados Unidos e China sobre tarifas comerciais, o que vem influenciando o câmbio.

No campo fiscal, o governo busca ampliar a arrecadação sem depender exclusivamente da alta do IOF. Ainda não está claro se haverá recuo em aumentos anteriores ou apenas a criação de novas formas de tributação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as Letras de Crédito do Agronegócio e Imobiliário (LCA e LCI), antes isentas de IR, terão alíquota de 5%.

Haddad também anunciou a intenção de aumentar o imposto sobre apostas online, que passaria de 12% para 18% sobre o faturamento. Há ainda especulações sobre uma alíquota única de 17,5% para lucros de aplicações financeiras e tributação de criptomoedas. Até agora, o foco está em elevar receitas, sem sinal de redução dos gastos públicos.

Externamente, as negociações entre EUA e China continuam afetando o dólar. Quando há sinal de progresso, a moeda americana tende a cair, influenciando inflação, exportações e fluxo de capital.

Por fim, o mercado aguarda a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para o dia 18. Ainda há dúvida se haverá nova alta da Selic, atualmente em 14,75%, ou se o ciclo de aumento chegou ao fim. Essa decisão impacta diretamente crédito, consumo e dívida pública.

Comprar dólar em espécie em Belém é uma missão que passa pela busca às casas de câmbio ou bancos. Mas, atenção com as taxas. Elas variam bastante entre uma instituição e outra. Portanto, a pesquisa segue sendo fundamental para fazer uma boa compra de dólar.

A forma mais prática para encontrar uma instituição autorizada mais próxima de você é pelo aplicativo Câmbio Legal, que funciona para Android e para iOS. A ferramenta foi desenvolvida pelo Banco Central do Brasil e também abre possibilidade para que o usuário consulte o VET (Valor Efetivo Total) cobrado em cada operação.

Existe uma recomendação do Banco Central para que se evite a utilização do mercado paralelo, porque não há garantia de que a moeda estrangeira é, de fato, autêntica ou é dólar falsificado.

Dólar com IOF

Enquanto as instituições financeiras praticam suas próprias taxas, o IOF é sempre o mesmo valor de 1,1%.

Dólar para Real: como fazer câmbio

Existem várias ferramentas que se propõem a fazer a conversão, no entanto, a mais indicada é a do próprio Banco Central do Brasil, que pode ser acessada pela web.

O que define quantos reais são precisos para comprar um dólar é a relação entre as economias dos países. Esta conta leva em consideração alguns fatores básicos, como: turismo internacional, taxa de juros e mudanças políticas e crises no país.

Quais são os tipos do dólar?

O dólar é comercializado em três modalidades básicas no Brasil:

Dólar comercial: um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações.

um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações. Dólar turismo: muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF).

muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF). Dólar paralelo: considerado ilegal atualmente, o dólar paralelo já teve seu período na legalidade, especialmente na década de 90, quando foi criado sob a alegação de comercializar dólar a um valor abaixo do de turismo.