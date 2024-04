Cotação do dólar hoje: qual o valor do dólar para real nesta sexta-feira (05/04)

NO PARÁ

Faepa discute embargo na produção de arroz de fazenda na Ilha do Marajó

Na propriedade, do político e agropecuarista Paulo César Quartiero, localizada no município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, ocorre a produção de arroz, milho, criação de gado, entre outros cultivos agrícolas.