Cosanpa promove ações sociais e qualifica moradores em locais com obras da Companhia

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), tem promovido ações de responsabilidade social, a exemplo da oferta de capacitações para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Cursos e palestras educativas já alcançaram Belém, Castanhal, Alenquer e o distrito santareno de Alter do Chão, em benefício de mais de 3.820 pessoas, em abril passado.

De acordo com Programas Sociais da Cosanpa, o público alcançado recebeu atividades educacionais, oficinas e tarefas lúdicas. Em Belém, a Cosanpa conduziu uma visita guiada com os alunos do “Comitê Ambiental” da Escola Estadual Professora Ruth Rosita de Nazaré Gonzalez, também houve palestra sobre “Doenças Sexualmente Transmissíveis” para alunos da Escola Estadual Lauro Sodré.

Em Castanhal, os técnicos realizaram ações pelo “Dia da Terra” com alunos da Escola Municipal Dr. José João de Melo bem como a palestra “Gentileza e cordialidade: A convivência em Grupo” e a abordagem de prevenção às drogas com alunos da Escola Estadual José Salles.

Palestras abordam prevenção às drogas e bullying

A estudante Tatiane Caxiado gostou da abordagem da palestra sobre drogas. “Não devemos seguir esse caminho", disse ela. Ainda em Castanhal, houve ações de combate ao bullying na Escola Municipal Professora Georgina Nascimento. E, pela campanha “Abril Laranja”, houve orientações para alunos da Escola Municipal Luiz Augusto, sobre o combate a maus-tratos de animais.

A Companhia também ofertou a oficina de customização de sandálias. “Participei do curso, pois estava em situação difícil e fui apoiada pelas meninas que aqui proporcionaram essa ajuda, a equipe toda bem atenciosa. Quis desistir por ser difícil inicialmente, mas deram força e continuei, e isso financeiramente vai me ajudar muito”, disse a participante Maria Nunes.

O município de Castanhal também recebeu o curso de atendente de farmácia, e 20 pessoas concluíram e receberam certificados.

No Baixo Amazonas, a obra do novo sistema de água de Santarém vai ampliar o abastecimento na cidade e a Cosanpa realizou diversas ações que contribuem para as opções de qualificação aos moradores da localidade, entre eles, a formação de design de sobrancelhas e o curso de confecção de redes, no distrito de Alter do Chão.

Ainda, em Alter do Chão, alunos da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tiveram atividades educativas e palestras com as abordagens “Água, Direito e Responsabilidade e de Todos” e sobre o crime de feminicídio.

Em Alenquer, alunos da Escola Estadual Professora Beatriz do Vale e da Escola Estadual Amadeu B. Simões participaram de palestra alertando para gravidez na adolescência.