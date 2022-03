Correios confirmam 'fechamento temporário' de agências em 16 municípios do Pará

Os Correios informaram que as 16 agências que vão encerrar o atendimento em municípios do interior do Estado “estão passando por regularização contratual”. De acordo com a empresa, elas poderão ser realocadas em outros prédios, pertencentes às mesmas cidades, “fato que poderá ocasionar o fechamento temporário das unidades”.

Quais municípios vão perder agências dos Correios no Pará?

Conforme informações repassadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado do Pará (Sincort), os municípios que vão perder agências são:

Porto de Moz, Itupiranga, Nova Ipixuna, Bannach, Afuá, Curionópolis, Cachoeira do Piriá, Augusto Corrêa, Portel, Floresta do Araguaia, Nova Esperança do Piriá, Concórdia do Pará, São Geraldo do Araguaia, Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Garrafão do Norte.

Considerando o aviso fixado nas agências dessas cidades, na maioria dos casos, o encerramento está programado para o dia 4 de abril , mas em outras situações a data informada foi 15 de abril .

O que acontece após o fechamento dessas agências dos Correios no Pará?

Os correios afirmam que o fechamento “não trará impacto à rotina de entregas de encomendas e correspondências à população local, pois haverá implantação do plano de contingência”. A Redação Integrada de O Liberal pediu mais detalhes sobre o plano de contingência e aguarda um retorno.

Em algumas localidades, o aviso divulgado aos moradores recomenda que eles procurem a agência do município mais próximo.

Também não foi informado o tempo de duração da medida e nem o que vai ocorrer com os funcionários dessas localidades. Ainda de acordo com os Correios, o período de fechamento temporário das agências “dependerá de questões burocráticas e administrativas”.

A empresa diz que diz que segue à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no site www.correios.com.br.

Prejuízos à população

De acordo com o Sincort, com o fechamento dos Correios, os moradores das cidades afetadas pela medida ficarão sem a distribuição das suas cartas e encomendas, pois os carteiros também serão realocados, e terão que se dirigir a outras cidades para pegar seus objetos mais seus objetos, o que vai gerar um custo financeiro e social.

O Sindicato também alerta que os moradores deixarão de ter acesso à universalização do serviço postal; não haverá possibilidade de envio de cartas, objetos ou encomendas para qualquer outro local do país e pequenos comerciantes perderão a oportunidade de envio de seus produtos, o que afeta a economia do município.

Outro serviço que ficará prejudicado é o de emissão e regularização de CPF.