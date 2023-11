Core-PA realiza premiação para homenagear representantes comerciais no Estado

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Pará (Core-PA) realiza uma premiação, neste sábado (18), para homenagear os profissionais do setor. A cerimônia de honraria ocorrerá no Hangar Centro de Convenções, a partir das 20h30.

No ano de 2022, foram contabilizados 42.744 novos registros profissionais para o cargo de representante comercial, conforme aponta o sistema Confere/Cores. De acordo com um levantamento feito pelo Linkedin, o crescimento foi de 34% no período de 2015 a 2019, sendo a terceira profissão com maior ascensão no mercado.

A função de representante comercial consiste em analisar o mercado para contribuir com as empresas para que elas consigam levar os seus produtos e serviços para novos clientes e mercados, com foco na expansão do negócio e apresentação de soluções adequadas que impulsionam vendas, agregam valor, abastecem o mercado e gerem mais oportunidades e empregos.

Entre as atividades desempenhadas pela ocupação estão a pesquisa de mercado, estratégias, abordagens personalizadas e relacionamento com o cliente “É uma atividade imprescindível para o comércio e para a economia, pois essa categoria está sempre por dentro das tendências do mercado, e dessa forma conseguem identificar oportunidades de negócios e alcançar a meta estabelecida, fazendo com que a economia aqueça e avance”, ressalta Hely Ricardo de Lima, diretor-presidente do Core-PA.

Em tempos de crise, como no período da pandemia, os representantes comerciais são essenciais para o abastecimento de todo setor produtivo. “Atuamos no abastecimento de supermercados, farmácias, negociando logística e estando presentes no dia-a-dia de todo cidadão, pois tudo passa por uma intermediação do representante comercial”, explica Hely.