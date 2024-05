COP 30 é destaque no terceiro dia de programação da XVI Feira da Indústria do Pará

Nesta sexta-feira (24), o Congresso Técnico da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA) traz novos debates envolvendo temas de interesse do setor, alinhados ao cenário econômico global. A COP 30 será o tema central de pelo menos dois painéis, incluindo o de encerramento do evento “A COP 30 é nossa!”. Outro painel, "Exportação de produtos amazônicos rumo à COP 30", discutirá desafios e oportunidades para os produtores da região.

VEJA MAIS:

Para discutir a temática estará presente a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, o presidente da FIEPA, Alex Carvalho; o coordenador do Comitê Municipal da COP 30, Cláudio Alberto Puty; o diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) no Pará, Rubens Magno; e o superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Davi Bomtempo.

Além disso, estão programadas atividades como a Rodada de Crédito, onde representantes de instituições bancárias oferecerão orientação e acesso a financiamentos para empresas paraenses. Uma Rodada de Negócios permitirá que grandes indústrias conheçam soluções de fornecedores locais em diferentes setores. Essas iniciativas visam impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

A Feira também oferece oportunidades para o público conhecer iniciativas de sustentabilidade e inovação através do Pavilhão de Exposições, que conta com 70 estandes de empresas locais, nacionais e multinacionais. Além disso, o espaço "Made In Pará" destaca produtos feitos a partir de matérias-primas amazônicas, promovendo a bioeconomia e produtos regionais.

O Espaço SESI LAB oferece uma experiência interativa e educacional para os visitantes, enquanto o SENAI apresenta tecnologias digitais e oferece minicursos gratuitos na área de panificação. A Feira também recebe o Selo Evento Neutro pela neutralização das emissões de carbono geradas durante o evento.

Outras atrações incluem o Espaço E+ Reciclagem, onde os visitantes podem depositar materiais para reciclagem, e a Casa E+ Cultura, que oferece uma programação artística e cultural. Essas iniciativas demonstram o compromisso da FIPA com a promoção do desenvolvimento sustentável e da economia local.

Sobre a XVI FIPA

A XVI Feira da Indústria do Pará tem a realização da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA); apoio do Governo do Estado, Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Confederação Nacional das Indústrias (CNI); patrocínio Diamante da Albras, Hydro, Vale e SEBRAE; patrocínio Ouro da Norte Energia, ApexBrasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Huawei e Banpará; patrocínio Bronze da Agropalma, Alcoa, Banco da Amazônia, Cargill, Solar Coca-Cola; apoio cultural da Equatorial Energia; e apoio institucional do Fórum das Entidades Empresariais do Estado do Pará e Natura.

A programação completa da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA) está disponível no site https://www.fiepa.org.br/fipa/.