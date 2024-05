Hydro e Albras na XVI FIPA: empresas debatem os desafios da indústria durante evento em Belém

Projetos sobre sustentabilidade e respeito ao meio ambiente podem revolucionar o impacto positivo em toda a indústria e, nos últimos anos, o setor do alumínio tem protagonizado alguns deles. Para debatê-los, a Hydro e a Albras marcam presença na XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), evento que reúne lideranças e especialistas locais e nacionais para discutir importantes questões sobre o cenário econômico global. Com o tema “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia”, 20 painéis e um estande exclusivo abordam temas como descarbonização da indústria, capacitação para a economia futura, incentivo ao empreendedorismo e geração de emprego e renda no Pará.

Durante os quatro dias de evento, entre 22 e 25 de maio, Hydro e Albras destacam como estão mudando o jogo do alumínio, liderando a transformação do setor, com o uso de energias renováveis e tecnologias que impulsionam a transição para um mundo mais sustentável. A Hydro é pioneira na transição para o alumínio de baixo carbono e está repensando radicalmente cada etapa do ciclo de produção do alumínio, com transparência, da mina ao produto final.

Na feira, os visitantes poderão conhecer mais sobre o que as empresas estão fazendo para produzir um alumínio de baixo carbono. O objetivo é reduzir em 10% as emissões de carbono das suas operações até 2025, 30% até 2030 e neutralizar as emissões até 2050, entregando volumes de alumínio mais sustentável em escala industrial.

Além disso, o estande da Hydro é um espaço que mostra os projetos apoiados pela empresa, como o Tipitix, que incentiva o agroempreendedorismo alimentar em Barcarena (PA). A programação inclui, entre outras ações, degustação de diversos produtos como geleias de açaí, cupuaçu, muruci e cupuaçu com pimenta, molhos de pimentas, farinha de mandioca, entre outros. Dentro da programação da XVI FIPA, líderes da companhia também participam de palestras sobre transição energética e sobre o mercado industrial na Amazônia.

Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil, considera as operações brasileiras estrategicamente relevantes para a transformação em todo o negócio do alumínio, visto que no país são realizadas todas as etapas da cadeia de produção, desde a mineração e refino, até a geração e comercialização da energia renovável.

Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil (Divulgação/Hydro)

“Temos orgulho de patrocinar, participar e mostrar na FIPA que a Hydro está mudando o jogo da cadeia do alumínio. A Hydro está comprometida com a sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico do estado do Pará e participar de um grande evento como esse nos dá oportunidade de compartilhar com os visitantes nossos projetos, produtos, investimentos em inovação e tecnologia”, afirma Anderson Baranov.

Já a Albras, a maior produtora de alumínio primário do Brasil e líder na produção do alumínio de alta pureza e baixo carbono, mostra, durante a feira, seu apoio ao desenvolvimento do Pará, onde gera cerca de 3.300 empregos diretos e indiretos e fortalece e valoriza fornecedores da região. O trabalho do Comitê de Voluntariado também marca presença na feira, reforçando a importância das pessoas em toda a cadeia produtiva. A unidade também oferecerá uma palestra relacionada à capacitação e geração de renda digna, fundamental para a continuidade da indústria paraense.

Luiz Roberto Silva, gerente executivo financeiro da Albras, afirma que a participação na XVI FIPA contribui para o desenvolvimento da região como um todo, pois fortalece as parcerias com outros agentes privados e públicos interessados no crescimento da economia local.

“A Albras é a ponta da cadeia produtiva do alumínio no Estado e contribui com a geração de emprego, por meio do nosso portfólio de projetos sociais e com a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Em eventos como esse, estreitamos parcerias no cenário indústria paraense”, pontua Luiz Roberto Silva.

Fipa contará com palestras dos líderes da Hydro e da Albras (Divulgação/Hydro)

Serviço:

Visite os estandes na XVI Feira da Indústria do Pará 2024 – FIPA.

De 22 a 25 de maio, das 17h às 22h, no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia - Belém/PA. Inscrições no link.