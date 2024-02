Contratações do 'Minha Casa, Minha Vida' serão retomadas nesta quinta-feira (01)

A partir desta quinta-feira (01), o governo federal irá retomar as contratações do programa habitacional 'Minha Casa, Minha Vida' (MCMV), para as famílias enquadradas na Faixa I, que contempla famílias com renda de até dois salários mínimos. De acordo com o Ministério das Cidades, a meta para 2024 é contratar 187,5 mil novas unidades habitacionais com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), destinadas esse público.

O primeiro projeto, assinado pelo ministro das Cidades, Jader Filho (MDB-PA), será para construir 115 casas em parceria com a prefeitura de Jaguariúna, no estado São Paulo. Na Faixa I do MCMV, beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebem o imóvel sem pagar nada. Os demais contemplados precisam pagam prestações equivalentes a 10% da renda, no período de 5 anos.

De acordo com o presidente Luís Inácio Lula da Silva, neste ano, 1.600 obras do programa de investimentos coordenado pelo governo federal serão retomadas em Recife, Pernambuco. “O PAC já foi estruturado, os projetos estão quase todos feitos. Peço a Deus que nos dê força para que a gente possa, outra vez, ver esse país gerar 4 milhões de empregos”, afirmou Lula, em entrevista à Rádio CBN da capital pernambucana.

A previsão do governo para os primeiros quatro meses de 2024 é entregar aproximadamente 7.350 moradias pelo Brasil. Na terça-feira (06), o presidente entregará 836 casas em Magé, município no Rio de Janeiro.