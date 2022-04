Consumidores zeram conta de energia a partir da entrega de resíduos para reciclagem

Com mais de 167 mil consumidores cadastrados, a meta do programa E+ Reciclagem para 2022 é trocar 4 mil toneladas de resíduos por descontos na tarifa de energia. Criado em 2015, a iniciativa busca incentivar a separação do lixo em casa, para ser destinado à reciclagem. Nesses sete anos de trabalho, segundo a Equatorial Pará, concessionária responsável pela distribuição de energia no Estado, já foram concedidos mais de R$ 500 mil em bonificação nas faturas.

Vale ressaltar que qualquer cliente residencial pode participar, e os cs clientes comerciais e industriais podem trocar os resíduos por descontos na conta de uma ONG ou instituição sem fins lucrativos. O autônomo Ivaldy Diniz é morador do bairro Parque Guajará, localizado no distrito de Icoaraci, e trabalha com a coleta de resíduos desde 2013. Ele, que já zerou a conta de energia elétrica devido à entrega de resíduos, explica que até hoje atua fazendo a coleta na área onde reside.

“Faço para ajudar as pessoas a ganhar um desconto, conheço quem já zerou a conta de energia, como eu. Antes recolhia e fazia a entrega desses resíduos de bicicleta. Hoje, a Equatorial disponibiliza um caminhão que recolhe aqui no galpão da nossa Associação de Moradores do Parque Guajará. Desde que eles colocaram esse ponto de coleta aqui na Augusto Montenegro fui informado que poderia ter o desconto, me deram a lista do que se recicla e eu comecei a reciclar”, explica.

Ivaldy conta que foi se capacitando e participando das palestras para poder melhor fazer a coleta. “Trabalho com a reciclagem para ajudar os colaboradores a entregar e conseguir desconto na conta de luz. Faço todo o trabalho voluntário, recolho nas residências e levo até o galpão. A maioria dos moradores fala que reduziu muito, os que pagavam R$ 300, R$ 200, reduziu bastante. Às vezes meu papel vem zerado, não só o meu, como de outros”, finaliza.

O engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, reforça que foram mais de 13,6 mil toneladas de resíduos recicláveis que deixaram de poluir o meio ambiente e cerca de 21 mil clientes bonificados em todo o estado. “É animador em saber que desde 2015 temos um número expressivo de clientes separando os resíduos. A quantidade de reciclagem envolvida, significa um total de quase 115 mil árvores preservadas e 45 mil toneladas de gás carbônico (CO2) que deixaram de ser emitidas no planeta e temos potencial de ampliar muito mais os benefícios ambientais, com a adesão de mais clientes ao programa”, detalha.

O projeto é parte das ações de Eficiência Energética da distribuidora, e é realizado com recursos do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A iniciativa busca promover iniciativas sustentáveis voltadas para difundir a cultura da coleta seletiva, descarte consciente e destino correto de resíduos sólidos, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.

COMO OBTER DESCONTOS

A partir da quantidade e do tipo de material levado ao posto de coleta do E+ Reciclagem, o valor do bônus na fatura de energia é estabelecido. Este desconto pode ser aplicado na fatura de energia do cliente ou pode ser doado a uma instituição social. Não há limite para o desconto: se a pesagem dos materiais superar o valor mensal da conta de energia do cliente, por exemplo, o crédito restante é convertido em desconto na próxima fatura de energia.

RESÍDUOS ACEITOS NO PROJETO

Resíduo orgânico: óleo de cozinha.

Papel: livros, revistas, encartes, jornais, papelão e embalagens longa vida (TetraPak).

Plástico: pet, plástico duro, plástico filme e PVC (canos e forros).

Vidro: pote de vidro com tampas plásticas.

Metal: aço inox, alumínio, ferro, bronze e chumbo.

ENDEREÇOS DE TROCA

Belém

Sede Equatorial Belém

Av. Augusto Montenegro Km 8,5, Coqueiro

Segunda a sexta: 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Sábado: 07h30 às 12h

Guamá

Praça Benedito Monteiro. Rua Barão de Igarapé Miri

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h.

Sábado: 08h às 12h

Ananindeua

Assaí BR (estacionamento)

Rodovia BR 316 (Ananindeua), Centro

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h

Altamira

Estacionamento do Camelódromo.

Av. João Rodrigues, Esplanada do Xingu

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h

Santarém

Praça Barão de Santarém,

Av. São Sebastião, Prainha

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h

Castanhal

Praça do Estrela

Tv. Cônego Leitão, Estrela

Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h