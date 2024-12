Consumidores relatam economia de até 30% em frutas para ceia de Natal na Ceasa, em Belém

Em Belém, com a proximidade das festas de fim de ano, a Central de Abastecimento do Pará, a Ceasa, se torna um dos destinos favoritos para quem busca garantir os itens indispensáveis da ceia de Natal. O local atrai consumidores em busca de frutas típicas da época, tanto pela variedade quanto pelos preços mais acessíveis. Consumidores comemoram a economia e permissionários as boas vendas.

Entre os produtos mais procurados estão as uvas, maçãs, ameixas frescas, pêssegos, nectarinas e castanhas portuguesas. Sérgio Nunes, 56 anos, permissionário da Ceasa há mais de 30 anos, destaca que a demanda cresce significativamente nessa época. “As vendas aumentam de 20% a 30% no fim do ano", explicou.

A também permissionária Edilena Pantoja, de 30 anos, confirma o movimento intenso nas semanas que antecedem o Natal. Na sua loja, Edilena relata um crescimento de até 80% da demanda ao longo dos dias que antecedem as festas de fim de ano. "A gente precisa reforçar a equipe. Normalmente, trabalho com duas pessoas, mas agora, nessa temporada, são seis para dar conta da demanda,” relata.

Expectativa

A expectativa dos permissionários é que o movimento continue crescendo até a véspera de Natal, com um fluxo ainda mais intenso nos últimos três dias antes da celebração. Essa alta na demanda às vésperas da festa também se dá pelo tradicional Varejão de Natal, que ocorre entre os dias 21 e 24 de dezembro. “Para garantir tudo fresquinho, os clientes costumam deixar para os últimos dias antes do Natal”, falou Edilena.

Consumidores

A movimentação da feira atrai consumidores como a auxiliar financeira Olana Soares, de 41 anos, que este ano foi às compras na Ceasa pela primeira vez em busca de economia. “Os preços são bem mais acessíveis do que nos supermercados. Fiz uma pesquisa em outros lugares antes de vir. Alguns produtos eu vi com até R$70 de diferença", disse a consumidora. Olana ainda revelou que costuma adquirir itens como ameixa, nozes e uvas, essenciais para a ceia de Natal. “Como gostei do preço, já aproveitei pra garantir pro Ano Novo também”, concluiu.

Outro consumidor frequente da Ceasa é Marcos Cantanhede. O administrador de 44 anos elogia não só os preços, mas também a diversidade de produtos. “O mix de frutas aqui é muito melhor do que em outros lugares. Encontramos castanha portuguesa, nozes e variedades de uvas,” destacou. Segundo Marcos, que já tem o hábito de fazer compras no centro de distribuição, sua economia nas compras para a ceia de Natal podem chegar a até 40% em comparação com feiras e supermercados no centro da cidade.

Impacto dos aumentos

Enquanto isso, os consumidores também encontram na Ceasa uma alternativa para escapar dos aumentos significativos de preços registrados nas frutas natalinas nos supermercados. De acordo com o DIEESE/PA, frutas importadas como a pera portuguesa, a uva Thompson sem semente e a ameixa fresca tiveram reajustes que chegaram a 38,64%, 33,36% e 14,02%, respectivamente. Esses aumentos são atribuídos a fatores como alta do dólar, custos de importação e produção.

“A gente vê uma diferença absurda nos preços aqui da Ceasa em comparação com os pontos de venda no centro da cidade. Além de ser mais barato, as frutas estão frescas e de qualidade,” reforça Olana Soares. Já Marcos Cantanhede acredita que a feira se torna uma opção indispensável. “Aqui a gente consegue escolher sem abrir mão da qualidade, com os aumentos, fica inviável comprar em supermercados”, disse.