Consumidores paraenses estão economizando nos gastos para o carnaval 2023, mostra pesquisa

Os moradores de Belém estão mais econômicos com os gastos que envolvem a edição do carnaval de 2023. Dados da Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio-PA) e do Sindilojas-Belém mostram que, após dois anos de restrição, devido a pandemia da covid-19, 32% das pessoas pesquisadas pretendem gastar 5% a menos do que gastaram em 2022 com itens carnavalescos. O limite médio que 16% dos entrevistados estão dispostos a pagar no período é de R$ 200.

Apenas 1% da população manifestou interesse em pagar entre R$ 1.500 e R$ 2.000 com as despesas envolvendo o carnaval e 5% afirmaram que irão gastar entre 15% e 20% a mais do que gastaram em 2022. Entre os custos, estão envolvidos viagens (a maioria, cerca de 45%, irá aproveitar a folia em municípios do Pará, como Salinas e Algodoal), fantasias, adereços, festas e meios de transportes.

O estudante Renato Costa, de 23 anos, faz parte dos consumidores da capital paraense que, mesmo animados com o período, decidiram pesquisar mais os valores e encontrar as melhores opções. O principal investimento feito foi com fantasia e adereços decorativos. “Esse ano eu realmente me empolguei com o carnaval ao ponto de querer usar uma fantasia. Então, podemos dizer que eu economizei pouco. Só na roupa, paguei R$ 200”,

As idas ao centro comercial de Belém foram decisivas para que Renato conseguisse achar o item ideal. O gasto foi único e a peça comprada, uma fantasia que faz referência a uma série de sucesso nos streamings, será usada em todas as ocasiões que o estudante participar durante o carnaval. “Com relação ao ano passado, foram gastos maiores, porque eu não estava com a mesma empolgação. Cheguei a ir para algumas festas, mas sem o gasto com fantasia que me propus a ter esse ano”, completa Renato.

Pesquisa

Na comparação com o carnaval 2022, você acha que:

32% → Gastará menos de 5%;

22% → gastará mais de 5% a 8%;

15% → gastará mais de 20%;

13% → gastará mais de 8% a 10%;

13% → gastará mais de 10% a 15%;

5% → gastará mais de 15% a 20%.

Quanto pretende gastar com as despesas de carnaval?

16% → até R$ 200;

15% → mais de R$ 200 a R$ 400;

15% → não pretende efetuar gastos;

14% → mais de R$ 400 a R$ 600;

11% → não tem ideia dos gastos;

9% → mais de R$ 800 a R$ 1.000;

8% → mais de R$ 600 a R$ 800;

7% → mais de R$ 1.000 a R$ 1.500;

4% → mais de R$ 2.000;

1% → mais de R$ 1.500 a R$ 2.000.