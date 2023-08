Consumidores no Pará usam muito cartão de crédito e varejo expande essa modalidade

“Vamos tirar o cartão da loja hoje, senhor?” Quem anda pelo centro de Belém e demais regiões onde o comércio é intenso, certamente já ouviu a pergunta diversas vezes e no mesmo dia. O mercado de cartões de crédito no Brasil passa por uma revolução nos últimos anos, impulsionada pela entrada de novos participantes, especialmente no setor varejista. Essa tendência tem resultado na emissão de uma quantidade significativa de novos cartões de crédito em circulação, trazendo consigo implicações tanto positivas quanto desafiadoras para a economia do país e, mais especificamente, para o estado do Pará.

O presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, destacou recentemente que essa tendência resultou na emissão de uma grande quantidade de novos cartões de crédito no Brasil, onde existem mais cartões de crédito que gente trabalhando. Em junho de 2022 a quantidade de cartões de crédito emitidos no país (190,8 milhões) representava quase o dobro da população economicamente ativa (107,4 milhões), segundo dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e estatísticas do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

A entrada de novos players no mercado de cartões de crédito trouxe consigo uma maior acessibilidade ao crédito para um número considerável de brasileiros. Essa expansão tem um impacto direto sobre o consumo, já que os consumidores agora têm uma alternativa mais conveniente para financiar suas compras. Com essa facilidade, o comércio varejista tem experimentado um aumento nas vendas, o que impulsiona a economia em geral. Lojas e empresas locais têm observado um aumento no fluxo de caixa, permitindo investimentos em expansão e criação de empregos.

"A expansão dos cartões de crédito é uma tendência inevitável em uma economia em constante evolução. Como reguladores, estamos focados em estabelecer diretrizes que incentivem a concorrência saudável, garantam a estabilidade financeira dos consumidores e impulsionem o crescimento econômico sustentável”, diz Ricardo Nunes, economista especialista na área de crédito.

Potenciais desafios

Apesar dos aspectos positivos, a expansão desenfreada dos cartões de crédito também traz consigo desafios consideráveis. Um dos principais é o risco de endividamento excessivo por parte dos consumidores. Com uma oferta mais ampla de crédito, existe o perigo de que as pessoas se endividem além de sua capacidade de pagamento, resultando em inadimplência e impactando negativamente suas finanças pessoais. Do total de consumidores endividados no país, 86,8% têm dívidas no cartão de crédito e 9% com crédito pessoal. O uso dessa modalidade de crédito é o maior em um ano, enquanto o do crédito pessoal supera os últimos seis meses, de acordo com a CNC.

No cenário do Pará, onde as disparidades socioeconômicas são uma realidade, o acesso ampliado ao crédito deve ser tratado com cautela. Os especialistas explicam que é essencial que haja educação financeira eficaz para capacitar os consumidores a tomar decisões conscientes sobre o uso do crédito. Caso contrário, a expansão dos cartões de crédito poderia agravar a desigualdade e a instabilidade financeira.

"A facilidade de obtenção de novos cartões de crédito é uma conquista para os consumidores, mas é crucial que as instituições financeiras sejam transparentes sobre taxas e encargos. A educação financeira deve ser priorizada para que as pessoas possam tomar decisões informadas e evitar armadilhas de dívidas", alerta Ana Carolina Matos, membro da Associação de Defesa do Consumidor.

Equilíbrio Necessário

É o Banco Central do Brasil que tem o desafio de promover um equilíbrio saudável entre a expansão do mercado de cartões de crédito e a proteção dos consumidores. Regulamentações rigorosas são necessárias para garantir práticas justas de crédito, transparência nas taxas e prevenção ao endividamento excessivo.

A expansão dos novos cartões de crédito traz consigo um impacto econômico significativo e oportunidades para crescimento. No entanto, é essencial que essa expansão seja acompanhada por medidas para mitigar os riscos de endividamento excessivo e garantir a estabilidade financeira dos consumidores. Encontrar o equilíbrio certo entre crescimento econômico e proteção dos consumidores é fundamental para garantir que essa transformação no mercado de cartões de crédito contribua para um futuro financeiro mais estável e próspero tanto para o Brasil como um todo quanto para o estado do Pará.

"A expansão dos novos cartões de crédito tem impulsionado as vendas no setor varejista, criando um ambiente favorável para o crescimento econômico. No entanto, é importante que as autoridades estejam atentas ao risco de endividamento excessivo, especialmente em áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica, como no Pará", diz Ricardo Nunes.