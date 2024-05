Em Belém, consumidores lotam shopping para compras do Dia das Mães

Lojistas e funcionários de um shopping na avenida Augusto Montenegro, em Belém, foram unânimes em afirmar que o movimento comercial se intensificou para o Dia das Mães, a partir da quinta-feira (9). Na noite desta sexta-feira (10/05), havia lojas abarrotadas de gente, principalmente, as de cosméticos e acessórios.

O ambiente era familiar, com mães e filhos à procura do melhor presente para o gosto e o bolso, e na medida que a noite avançava o público crescia, com o trânsito engarrafado no entorno do estabelecimento.

A boa frequência de consumidores se refletia no aumento das vendas, conforme atestaram os responsáveis por lojas ouvidos pelo Grupo Liberal. Gerente de Marketing do shopping, Isa Lucena afirmou que o local se empenhou para atrair os clientes. “Nós preparamos várias ações especiais, começando com a promoção ‘Compre e ganhe’. Ela não tem sorteio, é só comprar e levar na bolsa um brinde Arezzo. É fantástico”, disse.

Consumidores buscam lojas em shopping para as compras do Dia das Mães

Isa Lucena também destacou a programação musical especial para este final de semana. “Neste sábado e domingo o nosso almoço de Dia das Mães vai ser espetacular com programação de música na Praça de Alimentação e em vários restaurantes”.

Gerente de uma das lojas de acessórios, Carol Figueira estava satisfeita com as vendas. Ela fez questão de ressaltar que a loja duplicou o atendimento, desde a última quinta-feira. “A gente fez brindes para o Dia das Mães, cada balãozinho que você está vendo aqui tem um brinde dentro. Tem bolsas, espelhos e copos. A gente está no pique de público”.

Carol Figueira acredita que o movimento será ainda maior neste sábado (11/5). “A gente sabe que as pessoas deixam tudo para cima da hora, e posso dizer que a movimentação está intensa, duplicou. A nossa equipe é a mesma mas as vendas aumentaram bastante, acho que 80%. Nesta sexta-feira, a gente não parou no atendimento”, disse a gerente.

"O número de clientes está correspondendo a nossa expectativa e nós preparamos várias promoções em parceria com as operadoras. Por exemplo, o iPhone 15 pode sair por R$ 3.829,00. Esse iPhone custa R$ 7.299, então no pagamento à vista é quase 50% de desconto e isso é exclusivo para o Dia das Mães, passou de domingo a gente não vai ter mais essa promoção e ela tem atraído muita gente. A gente tem várias formas de pagamento também”, afirmou Daniel Almeida, gerente de uma lojas de telefone móvel.