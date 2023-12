Consumidores começam a pesquisar itens de material escolar, em Belém

Antes mesmo de chegar o ano novo, a procura por itens de material escolar é a meta de alguns consumidores belenenses. Nesta quinta-feira (28), fomos às ruas de Belém para saber quem estava antecipando as compras escolares, ou fazendo uma pesquisa de preços. No centro comercial da cidade, encontramos mães e pais com a lista de materiais em mãos, buscando evitar a correria habitual de janeiro. Lojistas do ramo dizem que as vendas devem se intensificar a partir das próximas semanas.

A costureira Glória Neves, 42 anos, olhava o preço dos cadernos em uma papelaria localizada na Travessa Padre Eutíquio. “Vim pesquisar uns cadernos e material escolar, para os filhos e para mim mesmo, porque estou fazendo um curso de Enfermagem”, contou a mãe de duas crianças em idade escolar. Glória pretende adquirir os produtos no início do mês de janeiro, já sabendo em quais locais economizar. Em relação a 2022, ela diz que encontrou produtos mais em conta: “Os preços estão variando. Do ano passado pra cá, deu uma amenizada nos valores, diminuiu mais”, avalia.

Glória Neves, costureira, pesquisava preços de material para ela e os filhos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A administradora da loja, Thaíssa Rego, explica que a seção de itens escolares do estabelecimento é constantemente reposta durante as vendas do início de ano. “Durante a semana, temos muitas entregas. Aos sábados, as pessoas procuram mais a loja presencialmente. A gente não tá diferenciando tanto em relação ao ano passado, inclusive, muitas coisas estão mais em conta”, informa a administradora, que espera vender mais do que no ano passado, principalmente mochilas e cadernos.

Em outra papelaria, localizada em frente à Praça da Bandeira, bairro da Campina, o técnico em radiologia Flávio Silva conferia se os itens da lista de material escolar dos dois filhos estavam disponíveis nas prateleiras. “Aproveitar a calmaria, porque depois das festas de ano, o negócio piora”, explicou Flávio. O consumidor estava surpreso com os preços: “Subiu tudo, em relação ao ano passado. Coisas simples acima de 50 reais”, observou. Apesar dos valores, ele diz que prefere comprar tudo lá mesmo: “Não dá pra ficar batendo perna, que aí você acaba gastando mais”, pondera.

O técnico de radiologia, Flávio Silva, observou alta nos preços altos dos materiais escolares (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ivair Oliveira, vendedor da loja há 23 anos, relatou sobre a expectativa de vendas para o ano letivo de 2024. “Nós estamos esperando que sejam bem melhores do que no ano passado. Esse ano, devido à pandemia que acabou, as pessoas estão circulando mais e ficou melhor o comércio. Estamos esperando uma boa venda esse ano, se Deus quiser”, finalizou.