Consulta ao 3º lote de restituição do IR começa segunda (24)

Os contribuintes que declaram o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2023 poderão consultar se possuem valores a receber no terceiro lote de restituição a partir da próxima segunda-feira (24). De acordo com a Receita Federal, o crédito bancário será depositado para 5.632.036 pessoas em 31 de julho. No Pará, serão 126.506 beneficiados.

LEIA MAIS:

Ainda segundo o órgão, a maior parte dos atendidos são do grupo prioritário, que é composto por idosos maiores de 80 anos, pessoas com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência, contribuintes cuja renda é proveniente do magistério e por aqueles que optaram por utilizar a declaração pré-preenchida ou receber a restituição por pix integram os grupos prioritários.

Além disso, a Receita fará o pagamento para 1.600.964 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração do IR até 23 de março de 2023. O valor total do repasse ultrapassa R$ 7,5 bilhões.

Para consultar se o pagamento estará disponível, é necessário acessar a página da Receita Federal na internet, no clicar em “Meu Imposto de Renda” e, depois em “Consultar a Restituição”. Na página, basta informar o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício do IRPF.