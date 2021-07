Construção e serviços puxam os empregos no Pará em junho

Os dados do o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência aponta que todos os cinco grupamentos de atividades econômicas do Pará registraram saldo positivo no nível de emprego em junho. A Construção civil anotou saldo positivo de 3.486 novos postos de trabalho no mês, repetindo a guinada do setor iniciada no último mês de maio (3.044 novas vagas). Com mais este resultado, o setor já representa um saldo acumulado em 2021 de 7.685 novos empregos celetistas.

O setor de Serviços teve o segundo melhor saldo do mês de junho no Estado, com geração de 2.218 novos postos, principalmente no grupo de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que respondeu, sozinho, pelo saldo de 1.465 novos postos de trabalho. Considerando o acumulado de janeiro a junho, o setor de serviços ainda desponta como grande gerador de empregos formais no Estado, com 12.989 novos vínculos com carteira.

O Comércio surge em terceiro no Pará, com 1.938 novos empregos celetistas em junho, decorrente de 8.751 contratações e 6.813 desligamentos. Este é o décimo primeiro mês consecutivo de alta no setor, com registro de 9.374 novas vagas formais, apenas em 2021. A Indústria geral gerou 1.441 empregos em junho e 3.341 no primeiro semestre de 2021. Já a Agropecuária do Estado contabiliza 2.786 vínculos neste ano, sendo os melhores desempenhos em maio (768 novas vagas) e junho (968).

Em todo o País, o setor de serviços foi o que mais abriu novos postos de trabalho em junho (125.713 postos), distribuído principalmente nas atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Em seguida aparece o setor de comércio (72.877 postos). "Comércio e serviços que foram os setores mais impactados pela Covid-19 são os que agora geram mais empregos durante a retomada", comentou o ministro Paulo Guedes. A indústria geral gerou 50.145 postos, a agricultura 38.005 postos e a construção 22.460 postos.