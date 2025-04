Consignado para CLT: Pará registra R$ 125 milhões em empréstimos no Crédito do Trabalhador

Em duas semanas, 20 mil trabalhadores do Pará com carteira assinada contrataram o novo consignado, que oferece taxas de juros mais baixas. Conforme informações divulgadas pelo governo federal, foram R$ 125 milhões em empréstimos liberados no Estado, dentro do programa Crédito do Trabalhador, entre 21 de março e 3 de abril. O valor médio dos empréstimos contratados pelos paraenses foi de R$ 6.221,70.

Os dados divulgados pelo governo mostram, também, que os trabalhadores do Pará dividiram o pagamento do empréstimo em 18 vezes, em média, cada uma dessas parcelas com o valor médio de R$ 350,50. Em toda a região Norte foram 49.170 contratos negociados, sendo que o Pará foi o estado com o maior número de empréstimos concretizados no novo consignado.

Dados nacionais

Mais de 532 mil empréstimos, que somam R$ 3,3 bilhões, já foram fechados em todo o Brasil dentro do programa, desde o dia 21 de março. O valor médio ficou em R$ 6.209,65 por trabalhador. As parcelas médias foram de R$ 350,46, com prazo médio de 18 meses.

O governo orienta o uso dos empréstimos para priorizar pagamento de dívidas mais caras e recomenda aguardar 24 horas para escolher a melhor proposta das instituições financeiras. “O Crédito do Trabalhador traz uma nova cultura de crédito e a cada dia tem se consolidado com sucesso, com novos bancos entrando, oferecendo taxas mais baixas e reduzindo dívidas dos trabalhadores”, comemora Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

A Medida Provisória que criou o Crédito do Trabalhador foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 12 de março, em solenidade em Brasília. Para liberar o crédito, as instituições financeiras consideram fatores como tempo de trabalho, salário e as garantias oferecidas pelo trabalhador na solicitação do empréstimo. Por meio do programa, o trabalhador pode utilizar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia, mas também tem a opção de não oferecer nenhuma garantia.

Com base nesses critérios, os bancos avaliam o risco e definem a liberação do crédito. O valor das parcelas não pode ultrapassar 35% da renda mensal do trabalhador.

Caso decida cancelar o empréstimo, o trabalhador terá um prazo de sete dias corridos, a partir do recebimento do crédito, para devolver o valor integral à instituição financeira. A partir de 25 de abril será possível transferir um empréstimo com juros mais altos para outro com taxas mais baixas. Além disso, caso tenha contratado o Crédito do Trabalhador e posteriormente encontre uma oferta mais vantajosa em outra instituição, o trabalhador também poderá migrar para a nova condição.

Inicialmente, esse modelo de empréstimo está disponível exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, todas as instituições financeiras poderão oferecer essa linha de crédito por meio de suas plataformas digitais. A modalidade atende empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais (MEI), desde que não possuam outro empréstimo consignado vinculado ao mesmo vínculo empregatício.