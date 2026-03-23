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Economia

Conselho da Mulher Empresária tem nova diretoria no Pará

A posse da nova diretoria está prevista para o dia 6 de abril

Fabyo Cruz
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A nova diretoria do CME reúne mais de 20 empresárias de diferentes segmentos e deve atuar na promoção de networking, capacitação e incentivo à geração de negócios (Foto: Divulgação/CME)

A eleição da empresária Poliana Bentes para a presidência do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (CME/ACP), nesta segunda-feira (23), marca uma nova fase para o colegiado, que pretende ampliar a presença feminina nos espaços de decisão e fortalecer o ambiente de negócios no estado. A posse da nova diretoria está prevista para o dia 6 de abril.

Eleita em chapa única, Poliana assume o comando do Conselho para o biênio 2026–2028 com o desafio de tornar o CME mais próximo da realidade das empreendedoras paraenses. De acordo com a empresária, a proposta é consolidar o órgão como um espaço de articulação e representatividade. “Acreditamos em um CME cada vez mais conectado com os desafios das empresárias paraenses, fortalecendo o ambiente institucional e ampliando as oportunidades de desenvolvimento”, afirmou.

image Poliana Bentes é doutora em Administração e tem trajetória ligada às áreas de relações institucionais e governamentais (Foto: Divulgação/CME)

O contexto consolida a relevância da agenda. Dados da Junta Comercial do Pará (Jucepa) mostram que as mulheres já representam quase um quarto dos empreendedores no estado. Das mais de 420 mil empresas ativas, 106,7 mil têm participação feminina na sociedade ou na propriedade.

A atuação das mulheres é mais concentrada no comércio varejista, responsável por cerca de 40% dos negócios liderados por empreendedoras — mais de 40 mil estabelecimentos. O setor de alimentação também aparece como destaque, com 7,4 mil empreendimentos sob comando feminino. Em Belém, são mais de 26,5 mil empresas lideradas por mulheres.

A nova diretoria do CME reúne mais de 20 empresárias de diferentes segmentos e deve atuar na promoção de networking, capacitação e incentivo à geração de negócios. A proposta, segundo a entidade, é ampliar conexões e fortalecer a presença feminina no setor produtivo.

Com mais de 15 anos de atuação profissional, Poliana Bentes é doutora em Administração e tem trajetória ligada às áreas de relações institucionais e governamentais. Ao longo da carreira, passou por entidades como a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e o Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral).

A nova gestão assume em um cenário em que o empreendedorismo feminino cresce no estado, mas ainda enfrenta desafios relacionados ao acesso a crédito, capacitação e inserção em espaços estratégicos de decisão — pontos que devem orientar as ações do Conselho nos próximos anos.

Composição da nova diretoria

  • Presidente: Poliana Bentes 
  • 1ª Vice-Presidente: Nayana Lima 
  • 2ª Vice-Presidente: Ilana Cruz 
  • Diretora-Secretária: Lívia Donza 
  • Diretora-Secretária Adjunta: Anasthacia Almeida 
  • Diretora Financeira: Soraya Jaccoud 
  • Diretora Financeira Adjunta: Walda Cardoso 
  • Diretora de Marketing: Luana Santos 
  • Diretora de Marketing Adjunta: Ana Carolina Cruz 
  • Diretora de Capacitação e Desenvolvimento Empresarial: Luciana Cativo 
  • Diretora de Capacitação e Desenvolvimento Empresarial Adjunta: Danya Sales 
  • Diretora de Relações Institucionais: Rita Oliveira 
  • Diretora de Relações Institucionais Adjunta: Marcelly Rodrigues 
  • Diretora de Planejamento Estratégico: Sofia Paz 
  • Diretora de Planejamento Estratégico Adjunta: Rafaela Rodrigues 
  • Diretora de Eventos Sociais e Empresariais: Dani Filgueiras 
  • Diretora de Eventos Sociais e Empresariais Adjunta: Ana Castilho 
  • Diretora de Negócios: Paloma Lins 
  • Diretora de Negócios Adjunta: Vanessa Costa 
  • Diretora de Responsabilidade Social e Cultural: Thais Sá 
  • Diretora de Responsabilidade Social e Cultural: Carolina Pina
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