Advogados e magistrados promovem evento de arrecadação de alimentos em Belém nesta quinta (30)

A solidariedade e o conhecimento caminham juntos no evento "Conhecimento Solidário", que acontecerá nesta quinta-feira (30/01), das 17h às 21h, na Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Cremação, em Belém. Organizado pelo advogado criminalista Lucas Sá Souza, o encontro busca arrecadar alimentos para o Abrigo João de Deus, que oferece suporte a pessoas em condição de vulnerabilidade. Lucas Sá também é professor universitário e sócio fundador do Sá Souza Advogados, com atuação especializada em casos de Tribunal do Júri e Criminais Empresariais.

Lucas Sá Souza, advogado criminalista e professor universitário. É também sócio fundador do Sá Souza Advogados, com atuação especializada em casos de Tribunal do Júri e Criminais Empresariais. (Foto/Arquivo)

O evento contará com a participação de profissionais do direito e trará uma palestra com o tema "Tribunal do Júri e a Jurisprudência do STJ e do STF". Além de Lucas Sá Souza, o juiz criminal Márcio Rebello também será um dos palestrantes da noite.

Palestras técnicas em prol da solidariedade

A ação solidária teve início em 2023, quando o escritório Sá Souza Advogados promoveu um Natal solidário e arrecadou meia tonelada de alimentos para o Abrigo João de Deus, utilizando palestras jurídicas como instrumento mobilizador. Em 2025, a proposta avança com a realização de um ciclo de eventos ao longo do ano, todos voltados à discussão de temas fundamentais ao direito de defesa no processo criminal.

Com base na jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores, os eventos se destinam especialmente à advocacia e a servidores públicos que atuam na área penal. "Sempre contaremos com convidados especiais, profissionais com vasta experiência nos temas abordados", destaca Lucas Sá Souza.

Uma meta de solidariedade

A expectativa dos organizadores é arrecadar uma tonelada de alimentos, o que proporcionará ao abrigo uma maior segurança alimentar ao longo do ano. "Esperamos que seja casa cheia, pois a procura tem sido intensa. O impacto disso será grande para o Abrigo João de Deus e para as instituições que apoiaremos ao longo de 2025", afirma o advogado.

Lucas com a irmã Goreth, responsável pelo abrigo, no evento realizado em 2023 no escritório. (Foto/Arquivo)

A inscrição no evento pode ser feita pelas redes sociais do escritório @sasouzaadvogados. O único requisito é a doação de no mínimo 10 kg de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues no local do evento, o auditório do Escritório Sá Souza, localizado no Ed. Rogélio Fernandez.

O impacto da iniciativa

Lucas Sá Souza celebra a adesão da comunidade jurídica e a mobilização em prol da causa. "Estamos felizes com o apoio que temos recebido da advocacia paraense e, inclusive, de fora do estado. Espero que outras iniciativas como essa ganhem força no Pará, para que possamos contribuir ainda mais com quem precisa".

A iniciativa conta com o apoio de diversos setores e tem recebido ampla adesão, reforçando a importância de unir conhecimento e responsabilidade social para transformar vidas.