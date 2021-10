Conheça seis apps e serviços que pagam aos usuários por indicações feitas

Existem aplicativos e serviço digitais – alguns bastante conhecidos do grande público – que garantem a compensação monetária ao serem indicados pelo usuário para amigos e familiares. Com isso, é possível um dinheiro extra na conta, aumentando a renda mensal, algo atraente para a maioria dos usuários. As informações são do Portal Terra.

Veja quais são as plataformas que podem fazer a compensação financeira

TikTok

O aplicativo, que serve para criar e compartilhar vídeos curtos em uma extensa rede social, desde danças a demonstrações de culinária e habilidades pessoais, tem um popular programa para ganhar dinheiro por indicação que oferece valores a partir de R$ 2 para quem indicar. O valor pode ser recebido como crédito em conta, cupons para aquisição de produtos e serviços, além de créditos para celular. Apenas maiores de 18 anos podem participar do programa.

Kwai

Outro aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos, também tem um programa que possibilita o usuário ganhar dinheiro com indicação. Para isso, é preciso convidar outras pessoas para participarem da plataforma via aplicativo. Cada vez que um usuário se cadastra usando o convite da indicação, a pessoa que indicou ganha valores a partir de R$ 6, podendo alcançar valores maiores se o novo usuário usar frequentemente o aplicativo.

PicPay

Esse aplicativo oferece uma maneira simples para transações financeiras entre usuários, como se fosse uma carteira digital na qual qualquer pessoa pode enviar e receber dinheiro a partir de toques no celular. No seu programa de indicação, o usuário deve enviar um código de convite para outra pessoa, que fará o cadastro utilizando esse código. Após realizar a primeira transação com cartão de crédito, ambos usuários recebem o valor de R$ 10.

Ame Digital

Outro aplicativo para transações financeiras, o Ame Digital funciona como uma conta digital, facilitando o pagamento em lojas parceiras. Ele também garante cashback, além de permitir transferência de créditos e dinheiro entre usuários. No programa de indicação do Ame Digital, o usuário precisa indicar outra pessoa que nunca usou o serviço. Assim que ela realizar o cadastro e fizer uma compra acima de R$ 10, quem indicou recebe R$ 10, enquanto que o novo usuário ganha R$ 10 de cashback.

PagBank

O banco digital, pertencente ao PagSeguro funciona exclusivamente por meio de seu aplicativo para Android ou iOS e possibilita a realização de qualquer transação padrão, desde transferências a pagamentos de boletos. No seu sistema de ganhar dinheiro por indicação o usuário que indicar recebe R$ 10 para cada outro usuário que realizou o cadastro a partir de sua indicação. Já o indicado recebe R$ 20. O bônus chega na conta da pessoa em três dias.

Wish

Funciona como uma plataforma de comércio eletrônico na qual vendedores e compradores podem interagir e negociar. Seu sistema para ganhar dinheiro com indicação funciona a partir de um código de convite promocional. A pessoa pode indicar um terceiro que não tem cadastro na Wish. Quem fez a indicação pode ganhar até R$28,00, enquanto que o comprador receberá R$ 28 para gastar na plataforma. Segundo a Wish, é possível ganhar R$ 560 todos os meses.