Confira quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo no primeiro mês de 2025

Nadando contra a maré turbulenta enfrentada por muitos investidores em 2024, os maiores bilionários do mundo viram sua fortuna aumentar no ano passado e chegaram em 2025 ainda mais ricos.

De acordo com a Forbes, as dez pessoas mais ricas do mundo somam juntas, atualmente, um patrimônio total de US$ 1,9 trilhão (R$ 11,78 trilhões), sendo que sete delas estão mais ricas do que estavam em relação aos dados registrados em 1º de dezembro.

10 pessoas mais ricas do mundo

O maior bilionário do mundo, Elon Musk, começou 2025 não apenas com o título de homem mais rico do mundo, como também o de único, até hoje, a possuir um patrimônio líquido superior a US$ 400 bilhões.

Em um ano, o dono das empresas Tesla, SpaceX e X viu sua fortuna aumentar de um valor de US$ 91 bilhões (R$ 561 bilhões) para US$ 407,9 bilhões (R$ 2,51 trilhões). No ano passado seu nome esteve em destaque, tanto no Brasil, após o X ser suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no país, quanto no resto do mundo devido a sua aliança com Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas de 2024.

Já o fundador da Amazon, Jeff Bezos, ocupa o segundo lugar no ranking dos mega ricos, com um patrimônio estimado em US$ 233,5 bilhões (R$ 1,45 trilhão). Até o início de dezembro de 2024, o bilionário ocupava a terceira posição da lista, que agora pertence a Larry Ellison, presidente do conselho da Oracle.

Quem entrou para o ranking pela primeira vez no início deste mês foi Jensen Huang, CEO e cofundador da Nvidia. Na décima posição, o empresário possui uma fortuna estimada em US$ 118 bilhões (R$ 731,6 bilhões).

Veja quem são os mais ricos do mundo em 2025, até agora, de acordo com a Forbes:

1- Elon Musk

Patrimônio líquido: US$ 421,2 bilhões (R$ 2,61 trilhões)

Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X

Idade: 53 anos

País: EUA

2- Jeff Bezos

Patrimônio líquido: US$ 233,5 bilhões (R$ 1,45 trilhão)

Fonte: Amazon

Idade: 60 anos

País: EUA

3- Larry Ellison

Patrimônio líquido: US$ 209,7 bilhões (R$ 1,30 trilhão)

Fonte: Oracle

Idade: 80 anos

País: EUA

4- Mark Zuckerberg

Patrimônio líquido: US$ 202,5 bilhões (R$ 1,25 trilhão)

Fonte: Meta (Facebook)

Idade: 40 anos

País: EUA

5- Bernard Arnault

Patrimônio líquido: US$ 168,8 bilhões (R$ 1,05 trilhão)

Fonte: LVMH / bens de luxo

Idade: 75 anos

País: França

6- Larry Page

Patrimônio líquido: US$ 156 bilhões (R$ 967,2 bilhões)

Fonte: Google

Idade: 51 anos

País: EUA

7- Sergey Brin

Patrimônio líquido: US$ 149 bilhões (R$ 922,8 bilhões)

Fonte: Google

Idade: 51 anos

País: EUA

8- Warren Buffett

Patrimônio líquido: US$ 141,7 bilhões (R$ 878,5 bilhões)

Fonte: Berkshire Hathaway

Idade: 94 anos

Cidadania: EUA

9- Steve Ballmer

Patrimônio líquido: US$ 124,3 bilhões (R$ 769,9 bilhões)

Fonte: Microsoft, Clippers, investimentos

Idade: 68 anos

País: EUA

10- Jensen Huang

Patrimônio líquido: US$ 117,2 bilhões (R$ 725,4 bilhões)

Fonte: Nvidia

Idade: 61 anos

País: EUA

