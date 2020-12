UFPA tem oito concursos abertos com 21 vagas

Com inscrições até fevereiro do ano que vem, a Universidade Federal do Pará (UFPA) tem oito concursos abertos atualmente. Um deles oferece três vagas no magistério de ensino superior, com lotação no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). As vagas são para áreas de biblioteconomia/organização da informação (1), economia brasileira (1) e antropologia do turismo, planejamento e gestão do ecoturismo (1), com exigência de graduação na área do cargo e título de doutor. O salário do professor adjunto é de R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação de R$ 458.

Outro concurso da UFPA disponibiliza três vagas na função de professor adjunto nas disciplinas de introdução à enfermagem (1), saúde da criança e do adolescente (1) e atenção ao sistema digestório (1), para lotação no Instituto de Ciências da Saúde (ICS). O cargo exige graduação na área de atuação e título de doutorado. Dependendo da disciplina, o salário será de R$ 3.522,21 ou R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação de R$ 229 ou R$ 458, por jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas por semana. Nos dois casos, os interessados podem se inscrever até 9 de fevereiro, por meio deste site. O valor da taxa de inscrição será de R$ 180, com pagamento até o dia 10 de fevereiro.

Há também duas vagas em cargos da carreira do magistério superior na disciplina de direito material do trabalho, direito ambiental do trabalho e direito processual do trabalho (1), com lotação no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ); e na disciplina de física geral (1), com lotação no Instituto de Ciências Exatas e Naturais (Icen). O cargo de professor adjunto exige graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado.

Outra oportunidade da UFPA oferece três oportunidades no magistério de ensino superior, com lotação nos campi de Breves, Cametá e no Instituto de Estudos Costeiros (Iecos), em Bragança. As vagas são para as áreas de ensino-aprendizagem do português (1), direito agrário e legislação, economia rural, administração rural (1) e aquicultura (1). A função exige graduação na área do cargo e título de doutor.

Nos campi de Bragança e Castanhal, respectivamente, há chances para atuar como professor adjunto nas áreas de ensino-aprendizagem e estágio supervisionado em língua inglesa e suas literaturas (1) e clínica médica e terapêutica de pequenos animais (1). Poderão participar do certame candidatos que tenham graduação e titulação em nível de doutorado na área.

Também há duas vagas abertas para o cargo de professor da carreira de magistério superior, na classe adjunto, em regime de dedicação exclusiva, com obrigação de cumprimento de 40 horas semanais. As chances são para disciplinas de língua inglesa e seu ensino-aprendizagem (1) e geografia física (1), com lotação no campus de Altamira. A função de professor adjunto exige graduação na área de atuação e titulação de doutorado.

Nesses três últimos concursos, para se inscrever, basta acessar este site e fazer o cadastro até o dia 11 de fevereiro do próximo ano, com taxa de inscrição no valor de R$ 180. O salário será de R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação de R$ 458, por regime de trabalho de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

Por último, a UFPA ainda tem concursos públicos para lotação no campus de Altamira. Serão preenchidas seis vagas na função de professor da carreira do magistério superior, cargo que exige graduação e titulação em nível de especialista ou mestre, de acordo com a área de atuação. O primeiro edital, 165/2020, tem duas vagas abertas, sendo uma para professor auxiliar na disciplina de informação em saúde e saúde baseada em evidências; e a outra para professor assistente na área de gestão em saúde e cultura dos povos do campo e da floresta.

Já o segundo edital, 166/2020, conta com quatro vagas para professor auxiliar nas disciplinas de assistência à saúde do adulto e idoso (2), atenção ao sistema cardiovascular (1) e urgência e emergência (1). Os salários variam entre R$ 3.130,85 e R$ 6.708,96, conforme a titulação do empossado, mais o auxílio-alimentação no valor de R$ 458. As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de fevereiro de 2021, por meio deste site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180.



Serviços:



- Concurso público para o ICSA/UFPA

Inscrições: até 9/02, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação

Vagas: 3



- Concurso público para o ICS/UFPA

Inscrições: até 9/02, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 3.522,21 e R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação

Vagas: 3



- Concurso público para o ICJ e Icen/UFPA

Inscrições: até 11/02, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18

Vagas: 2



- Concurso público para Breves, Cametá e Bragança

Inscrições: até 11/02, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação

Vagas: 3

- Concurso público para Bragança e Castanhal

Inscrições: até 11/02, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18

Vagas: 2



- Concurso público para Altamira

Inscrições: até 11/02, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18, mais benefícios

Vagas: 2

- Concurso público para Altamira

Inscrições: até 23/02, neste site

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 6.708,96

Vagas: 6