UFPA faz novo processo seletivo, a partir desta terça, 19, agora para professor-visitante

Um professor-visitante será selecionado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio de novo processo seletivo simplificado, divulgado recentemente e que vai preencher, em caráter temporário, uma vaga na área de teorias, processos poéticos e pedagógicos em artes. A função exige doutorado na área de artes ou afins, com experiência e atuação comprovada no ensino e na pesquisa em artes.

O salário será de R$ 13.273,52 para denominação adjunto, R$ 18.663,64 para associado e R$ 20,530,01 para titular. Ao vencimento, será acrescido auxílio-alimentação no valor de R$ 458 por mês. A jornada de trabalho poderá ser distribuída no período diurno e noturno, conforme as necessidades institucionais e o interesse público.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira, 19 de janeiro, até as 18h do dia 19 de fevereiro, pelo site. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 180. O processo seletivo terá apenas da análise do currículo, onde serão pontuados a formação acadêmica, produção científica, artística, técnica e cultural dos últimos cinco anos, atividades didáticas e as atividades técnico-profissionais e administrativas.

A avaliação ocorrerá nos dias 8 e 9 de março. O calendário completo e os locais de realização serão disponibilizados no endereço eletrônico. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

