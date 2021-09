UFPA oferta 661 vagas em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância

A Universidade Federal do Pará aprovou o lançamento de novo edital para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância em 2021, por meio do Processo Seletivo Especial (PSE EaD UFPA 2021-3). O edital foi aprovado em reunião extraordinária do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), nesta terça-feira (14).

O edital será disponibilizado no site do Centro de Processos Seletivos: ceps.ufpa.br. A seleção para o preenchimento das vagas ofertadas no PSE UFPA 2021-3 é destinada a candidatos com inscrição homologada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente ao ano de 2020. Ao todo o concurso oferece 661 vagas, sendo 627 destinadas a candidatos cotistas e de ampla concorrência e 34 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Caso haja vagas remanescentes do processo de habilitação do PSE 2021-1, essas serão utilizadas também neste edital. De acordo com a UFPA, será atribuído um bônus de 10% (dez por cento) sobre a nota obtida no ENEM 2020 aos candidatos que tenham cursado todo o ensino médio, na modalidade presencial, mesmo que com períodos de ensino remoto emergencial, em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O candidato deverá solicitar o recebimento do citado bônus no momento da inscrição, em campo específico, sob pena de não atribuição do bônus de 10%. Não serão contemplados com o bônus de 10% os(as) candidatos(as) que concluíram o ensino médio por meio de exames de proficiência.

INSCRIÇÕES AO NOVO PROCESSO SELETIVO SÃO ATÉ DIA 24 DE SETEMBRO

Segundo a UFPA, as inscrições ao processo de Educação a Distância vão acontecer das 14h do dia 18 de setembro de 2021 até as 23h59 do dia 24 de setembro de 2021. Não haverá cobrança de taxa. O candidato que conste em lista de espera do PS UFPA 2021, PS UFPA 2021-1 ou PSE UFPA 2021-2 poderá concorrer às vagas ofertadas no novo edital, porém, se vier a ser classificado ou chamado em repescagem para uma vaga ofertada neste edital, ao efetuar a habilitação em vaga de um desses processos seletivos estará automaticamente renunciando à vaga do outro processo.

A UFPA informa ainda que a entrada dos estudantes classificados está prevista para o período letivo 03, que inicia em outubro de 2021. Vâo admitir candidatos os polos de Altamira, Ananindeua, Baião, Barcarena, Bragança, Breves, Bujaru, Cametá, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Juruti, Macapá-AP, Marabá, Moju, Palmas-TO, Paragominas, Parauapebas, Salinópolis, Tailândia e Tucumã.

Os cursos ofertados são Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens, Biblioteconomia, além de Física, Matemática, Biologia e Letras - Língua Portuguesa.