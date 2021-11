Prefeituras de Melgaço e Portel contratam 143 profissionais para cargo de Agente Comunitário

As Prefeituras de Melgaço e Portel, localizadas no sudoeste do estado, estão com inscrições abertas para os Processos Seletivos para o preenchimento de 143 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, de nível médio. A remuneração para o cargo é de R$ R$ 1.550, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O PSS para a Prefeitura de Melgaço oferta 26 vagas imediatas. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de dezembro, exclusivamente, pelo site da Facet Concursos, com taxa no valor de R$ 95.

No Processo Seletivo para a Prefeitura de Portel são ofertadas 117 vagas imediatas. As inscrições para o PSS vão até o dia 20 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Ágata, com taxa no valor de R$ 85.

Para ambos PSS será exigido que o candidato resida próximo a comunidade onde deseja atuar. Os Processos Seletivos serão compostos por provas escritas e aplicação do Curso de Formação Inicial.