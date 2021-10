Prefeitura de Santarém vai preencher mais de 500 vagas em seleção; inscrições começam hoje

A partir desta segunda-feira (11), estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Santarém, município no oeste do Pará, que vai preencher 556 vagas e formar cadastro reserva para contratações de acordo com a necessidade da administração. As oportunidades são para cargos de nível fundamental incompleto e a remuneração será de R$ 1.100, por regime de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições vão até o dia 18 de outubro, por meio do site pss2021semag.santarem.pa.gov.br.

Os cargos com vagas abertas são de agente operacional de limpeza pública (177), motorista de veículos leves (35), motorista veículos pesados (21), operador de máquinas leves (motosserra, roçadeira, moto poda) (3), operador de máquinas pesadas (1), operador de caldeira (2), apontador (4), mecânico de máquinas pesadas (2), eletricista de máquinas pesadas (1), eletricista (6), pedreiro (34), carpinteiro (2), pintor (2), agente operacional de conservação (94), coveiro (2), agente operacional de serviços (43), garçom (1), vigia (113) e marinheiro fluvial de convés (1).

A seleção terá análise documental, que consiste na verificação dos documentos apresentados no ato da inscrição. A classificação final será divulgada no dia 6 de dezembro, no site www.santarem.pa.gov.br. A vigência dos contratos de trabalho temporário será de um ano, contado a partir do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado e rescindido a critério da administração pública.

Serviço:

Seleção da Prefeitura de Santarém

Inscrições: entre 11/10 e 18/10, pelo site pss2021semag.santarem.pa.gov.br

Taxa: não informada

Salário: R$ 1.100