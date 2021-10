Prefeitura de Monte Alegre seleciona 66 profissionais

O processo seletivo da Prefeitura de Monte Alegre, no Pará, vai preencher 66 vagas e formar cadastro reserva em funções de níveis superior, técnico, médio e fundamental. As inscrições ficam abertas até esta sexta-feira (29) e devem ser feitas entre 8h e 12h e das 14h às 18h, em dias úteis, na sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carim Melém, localizada na Travessa Major Francisco Mariano, Bairro Cidade Alta. Não será cobrada taxa de inscrição. Os aprovados trabalharão conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo, agente de vigilância, de portaria, de serviços gerais, merendeira, motorista de transportes coletivos, pedreiro, carpinteiro, agente administrativo, cuidador escolar, agente de auxiliar de creche, eletricista, almoxarife, técnico de informática, em contabilidade, professor de artes, de biologia, de educação física, de geografia, de história, de língua estrangeira (inglês), de língua portuguesa, de matemática, de pedagogia (professor de educação geral) e de educação especial, orientador pedagógico, assistente social e psicólogo.

Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 2.886,24, mais gratificações e benefícios para alguns cargos. A seleção dos candidatos será feita por meio de experiência profissional e qualificação profissional. A relação de candidatos aprovados será divulgada no Diário Oficial dos Municípios, com a publicação dos extratos dos editais neste site. Este processo seletivo simplificado terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez a critério do órgão.

Serviço:

Processo seletivo da Prefeitura de Monte Alegre

Inscrições: até 29/10, presencialmente

Taxa: gratuita

Salário: entre R$ 1.100 e R$ 2.886,24

Vagas: 66