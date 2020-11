Prefeitura de Mocajuba prorroga inscrições para vagas que pagam até R$ 5 mil

A Prefeitura de Mocajuba, no Pará, divulgou edital de retificação prorrogando as inscrições de seu concurso público, que tem 490 vagas imediatas. O prazo para participar vai agora até o dia 10 de dezembro deste ano, com oportunidades de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Já os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 5 mil, por jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Quem tem formação de nível fundamental pode concorrer às vagas de agente de portaria, auxiliar de serviços gerais, coletor de lixo, coveiro, manipulador de alimentos, maqueiro, servente de obra, servente escolar, vigia, zelador, auxiliar de mecânico, carpinteiro, costureira, jardineiro, pedreiro, pintor, auxiliar de eletricista, soldador, operador de máquinas pesadas, motorista, atendente de consultório dentário, motorista de transporte escolar, auxiliar de contabilidade, auxiliar educacional, condutor de ambulância, eletricista, encanador e mecânico de autor.

No nível médio e técnico, as chances são para agente de vigilância ambiental, de vigilância sanitária, fiscal, almoxarife, assistente administrativo, assistente educacional, operador de sistemas, técnico agrícola, de enfermagem, de informática, de laboratório, de operação de raio-X, em agrimensura, em agropecuária, em contabilidade, em manipulação de alimentos e em prótese dentária.

Já no nível superior, há oportunidades para administrador, arquiteto, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, contador, educador social, enfermeiro, engenheiro agrônomo, ambiental, civil, florestal, de pesca, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico cirurgião, clínico geral, ginecologista, pediatra, psiquiatra, nutricionista, professor de atendimento educacional especializado, de educação infantil, de ensino fundamental, de artes, de ciências, de educação física, de ensino religioso, de estudos amazônicos, de geografia, de história, de língua estrangeira-inglês, de língua portuguesa, de matemática, psicólogo, terapeuta ocupacional, topógrafo e veterinário.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro, preenchendo requerimento disponível no site e pagando taxas que variam entre R$ 60 e R$ 90, conforme o cargo e o nível escolar exigido. O concurso será realizado por meio de prova objetiva, mais prova de títulos para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas agora nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021, em datas, locais e horários a serem divulgados no dia 22 de janeiro pelo site da organizadora.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 1º de fevereiro de 2021 pelo site www.portalfadesp.org.br. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

