Prefeitura de Marabá inscreve para Processo Seletivo com 111 vagas

A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre Processo Seletivo Simplificado para preencher 111 vagas e formar cadastro reserva para técnicos, auxiliares e médicos em diversas especialidades. As inscrições para a seleção seguem abertas até o dia 19 de dezembro e devem ser realizadas pelo site da Prefeitura, de forma gratuita.

As oportunidades temporárias são para lotação em unidades das zonas urbana e rural, hospitais e centros de saúde. O salário-base varia de R$ 1.100,00 a R$ 3.372,98, com acréscimos de adicionais e gratificação no valor de 100% para jornadas entre 20 e 40 horas semanais.

As vagas ofertadas são para auxiliar em saúde bucal; técnico de enfermagem e segurança no trabalho; técnico em nutrição e dietética; enfermeiro; enfermeiro obstetra; médico clínico geral; médico especialista em cardiologia; médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço; cirurgia geral; cirurgia ginecológica e obstetrícia; cirurgia pediátrica; cirurgia vascular; dermatologia; endocrinologia; ginecologia e obstetrícia; infectologia; medicina do trabalho; neurologia; oncologia; pediatria; psiquiatria; radiologia; reumatologia.

A seleção será composta pela fase da inscrição e análise curricular, sendo considerados os documentos referentes à experiência profissional e cursos de aperfeiçoamento na área de escolaridade exigida para cada função.